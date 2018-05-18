Новый украинский лоукостер получил право на полеты

Согласно информации, полеты новая авиакомпания начнет выполнять ориентировочно на следующей неделе. На первом этапе SkyUp будет использовать два 189-местных Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее летали в Malaysia Airlines. Сейчас эти авиалайнеры проходят перекраску в Братиславе и Стамбуле. Им уже присвоены украинские регистрационные номера UR-SQA и UR-SQB. Позже компания пополнит парк 149-местным Boeing 737-700. Об этом сообщает avianews.com, ссылаясь на пресс-службу компании.

На первом этапе SkyUp будет выполнять чартерные международные рейсы для туроператора Join UP!, владельцы которого значатся конечными бенефициарами нового авиаперевозчика.

Позже компания приступит к выполнению внутренних полетов по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса, которые будут осуществляться по лоукост концепции.

Ранее предполагалось, что сертификат эксплуатанта компания получит в апреле, однако этого не произошло. «Смещение графика связано с выполнением финальных процедур по получению летной годности на воздушные суда и сертификационных проверок предприятия», — объяснил тогда причину задержки гендиректор авиаперевозчика Евгений Хайнацкий.