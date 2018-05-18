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Экономика и Финансы
18 мая 18, 08:44
Новый украинский лоукостер получил право на полеты
самолет
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Новый украинский авиалоукостер SkyUp получил сертификат эксплуатанта, дающий право на выполнение рейсов.

Согласно информации, полеты новая авиакомпания начнет выполнять ориентировочно на следующей неделе. На первом этапе SkyUp будет использовать два 189-местных Boeing 737-800 2013 года выпуска, которые ранее летали в Malaysia Airlines. Сейчас эти авиалайнеры проходят перекраску в Братиславе и Стамбуле. Им уже присвоены украинские регистрационные номера UR-SQA и UR-SQB. Позже компания пополнит парк 149-местным Boeing 737-700. Об этом сообщает avianews.com, ссылаясь на пресс-службу компании.

На первом этапе SkyUp будет выполнять чартерные международные рейсы для туроператора Join UP!, владельцы которого значатся конечными бенефициарами нового авиаперевозчика.

Позже компания приступит к выполнению внутренних полетов по маршрутам Киев-Одесса и Харьков-Одесса, которые будут осуществляться по лоукост концепции.

Ранее предполагалось, что сертификат эксплуатанта компания получит в апреле, однако этого не произошло. «Смещение графика связано с выполнением финальных процедур по получению летной годности на воздушные суда и сертификационных проверок предприятия», — объяснил тогда причину задержки гендиректор авиаперевозчика Евгений Хайнацкий.
telegraf.com.ua
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