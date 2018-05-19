ВОЗ планирует исключить трансжиры из продуктов питания

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила план по исключению промышленно производимых трансжирных кислот из продуктов питания по всему миру до 2023 года, передает УНН со ссылкой на сообщение организации.

Согласно плану ВОЗ под названием "REPLACE", если активнее популяризировать использование натуральных жиров, законодательно ликвидировать трансжиры в продуктах питания промышленного производства, то уже через пять лет мир сможет полностью отказаться от использования вредных масел в питании.

"Устранение трансжиров имеет ключевое значение для защиты здоровья и спасения жизней: по оценкам ВОЗ, каждый год потребление трансжиров приводит к более чем 500 тысячам смертей людей от сердечно-сосудистых заболеваний", — говорится в сообщении.

В организации предупредили, что употребление промышленно производимых трансжирных кислот повышает вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 21%, а уровень смертности — на 28%.

Напомним, в Украине порядка 90% производителей замалчивают наличие трансжиров в своих продуктах.

"Некоторые производители позволяют себе писать в маркировке — заменитель какао-масла. Разумеется, что специалисты понимают, что речь о гидрогенизированном жире, но обычный потребитель чаще всего не обращает на это внимания и без всяких опасений покупает продукт. В маркировке мороженого, к примеру, указывают — растительное масло. А на практике речь о транс-изомерах жирных кислот", — пояснила профессор кафедры товароведения, управления безопасностью и качеством Киевского национального торгово-экономического университета Елена Сидоренко.

Также напомним, что ВРУ на этой неделе приняла в первом чтении законопроект о запрете использования пальмового масла в продуктах питания.

По словам депутат Сергея Тригубенка, это может спровоцировать подорожание конечных товаров, однако, по его словам, это логично, потому что "пальмой" заменяют сегодня натуральные животные жиры, чего категорически нельзя допускать.

"Относительно законопроекта о запрете — несмотря на все его недостатки, думаю, он достоин внимания. Впоследствии мы всегда сможем внести правки и доработать эту инициативу, но делать первый шаг все же надо", — считает политик.