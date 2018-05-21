В Украине резко снизится курс доллара: что будет с гривней

Цены на сырьевых рынках растут, объемы экспортных выручек увеличиваются, и гривня постепенно укрепляется. Если еще несколько месяцев назад Нацбанк чаще выходил на валютный рынок с продажей доллара, то сейчас регулятор наоборот – скупает их, чтобы уменьшить рост гривни. И банкиры, и ведущие аналитики прогнозируют ревальвацию, которая продлится как минимум до конца лета.





Что ждет гривню в ближайшие семь дней?





Фактор неопределенности от МВФ и форпост для гривни









Официальный курс доллара на этой неделе колебался в пределах 26,21-26,17 грн/$. А 18 мая национальная валюта на межбанке укрепилась до минимальной за последний месяц отметки - 26,08 гривен за один доллар. Правда, средневзвешенный курс за этот же день составил 26,15 грн. "На следующей неделе ожидаем курс в границах 26-26,35 грн/$. Для рынка уровень 26 грн за доллар остается важным форпостом", - рассказывает старший аналитик FOREX CLUB Андрей Шевчишин.





"На следующей неделе ожидаем курс в границах 26-26,35 грн/$. Для рынка уровень 26 грн за доллар остается важным форпостом", - рассказывает Андрей Шевчишин.





Аналитик "Альпари" Максим Пархоменко также соглашается: девальвации на следующей недели не будет. При этом эксперт прогнозирует колебание в пределах 26-26,2 гривен. "В Украине следующая неделя не будет крайне волатильной для нашей валюты. Курс доллара будет оставаться в диапазоне 26.00-26.20, евро может опуститься до отметки в 30 гривен и на следующей неделе ожидать более глубокого снижения от него не стоит", - считает Пархоменко. И если курс доллара имеет более высокие шансы к росту из-за его укрепления на мировых рынках, то евро, из-за слабости экономических данных, на следующей неделе может вплотную подойти к отметке в 30 гривен за один евро, отмечает эксперт.





Эксперты сходятся во мнении – в Украине началось сезонное укрепление национальной валюты. Продлится оно может до конца лета. Причем, как уже писал OBOZREVATEL, эксперты валютного рынка допускают также вариант падения доллара до отметки в 25 грн/$. Правда, если сейчас все факторы на стороне гривни – благоприятная конъюнктура на сырьевых рынках, относительно невысокие платежи по внешним кредитам, отсутствие необходимости активно импортировать энергоресурсы, то уже через несколько месяцев ситуация может измениться.





Главный девальвационный фактор – сотрудничество с МВФ. Если оно приостановится, то настроение на рынке изменится, спрос на доллары вырастет. А уже в следующем году без кредитных траншей у правительства могут возникнуть проблемы с обслуживанием внешних долгов и сокращением золото-валютных резервов. Правда, как говорят источники OBOZREVATEL в правительстве, на данный момент главная задача Кабмина – продолжить действующую программу.





Почему курс доллара – важно





От ситуации на валютном рынке зависит благосостояние всех украинцев. Большинство зарабатывает и тратит в гривне, однако цены на огромное большое товаров, в том числе и коммунальные услуги, привязаны к доллару. Так, в обоснованиях повышения тарифов Национальная комиссия в сферах энергетики и коммунальных услуг регулярно указывает девальвацию гривни. От курса доллара зависит, сколько Украина тратит на импорт энергоресурсов: угля, газа, светлых нефтепродуктов.





Девальвация гривни на 10 копеек уже через две недели создает экономическое обоснование повышать цены на бензин марки А-95 на 7 копеек. Кроме того, действующий тариф на газ сформирован на основе импортного паритета. Среднюю за 12 месяцев цену на немецком хабе конвертируют в гривню. И чем выше курс доллара, тем дороже Украине обходятся энергоресурсы.





От курса зависят цены на весь импорт: начиная от техники и заканчивая бананами. Кроме того, к долларам привязаны цены на недвижимость, автомобили. Для примера, при курсе 26 грн/$ квартира стоимостью $50 тыс. обойдется в 1,3 млн грн. А уже к концу года, если прогноз правительства окажется верным, и гривня девальвирует до 30,5 грн/$, за такую же квартиру придется отдать уже 1,5 млн, то есть более чем на 200 тыс. грн больше.



