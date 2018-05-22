Шесть вопросов о новых правилах оплаты горячей воды в Киеве

Переезд энергетического хозяйства Киева из управления "Киевэнерго" (холдинг ДТЭК) обратно под крышу города проходит с шумом и скрипом. Городское коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" до сих пор не получило ни лицензии, ни тарифов для выполнения своих функций, поэтому город несколько раз продлевал договор с "Киевэнерго".

Но 30 апреля 2018 года завершился договор города с "Киевэнерго" об эксплуатации городских теплосетей, ТЭЦ и завода "Энергия". С мая частная компания будет заниматься только поставками электроэнергии киевлянам и эксплуатацией электросетей. Городское КП "Киевтеплоэнерго" уже перебрало на себя обслуживание теплового блока столицы. В частности, именно это привело к исчезновению горячей воды в квартирах.

1. Кому теперь платить?

"Киевэнерго" оказывала киевлянам услуги горячего водо- и теплоснабжения до 1 мая 2018 года.

Поэтому за апрель и все предыдущие месяцы нужно заплатить ей.

С мая горячую воду в Киеве поставляет КП "Киевтеплоэнерго". Перечислять деньги на его счет нужно будет с 1 июня — для оплаты услуг за май 2018 года.

2. Как платить за горячую воду и тепло?

Заплатить "Киевэнерго" за апрель можно старым способом — через платежные системы, банки и личный кабинет на сайте компании.

Оплачивать счета "Киевтеплоэнерго" можно через сайт "Центра коммунального сервиса". Тем, кто еще не зарегистрировался, поможет простая инструкция (удивительно, но для доступа к сервису не требуется никаких подтверждающих документов, даже номера счетов — для того, чтобы получать счета, нужно лишь ввести адрес и подтверждающий код, который сервис вышлет в email).

Сразу скажем — "Киевтеплоэнерго" в списке предприятий еще нет — выводятся только апрельские счета, поэтому ошибиться с оплатой счетов вам не удастся.

По этой причине платежные системы уже предупредили своих пользователей, что показания за май, переданные "Киевэнерго", будут учтены в квитанциях КП "Киевтеплоэнерго".

"Относительно оплаты счетов в следующие месяцы мы проинформируем Вас дополнительно", — объявили своим пользователям в Portmone.

3. Повлияет ли смена поставщика на субсидию?

Непосредственно переход горячего водоснабжения и отопления к КП "Киевтеплоэнерго" на начисление субсидий не повлияет, а вот то, как вы расстанетесь с "Киевэнерго" как поставщиком тепла и горячей воды — влияние окажет непосредственное.

Проблема в том, что в апреле 2017 года Кабмин ужесточил требования к субсидиантам. В частности, субсидию не получит тот, у кого долг перед поставщиками более чем за 2 месяца.

К должникам "Киевэнерго" за тепло и горячую воду это тоже относится.

4. А за что платить, если горячей воды нет?

В мае мы оплачиваем услуги, полученные в апреле. Поскольку отопительный сезон в Киеве закончился 6 апреля, счета за отопление и горячую воду от "Киевэнерго" киевляне все же получат, но небольшие. Например, автору материала за отопление в апреле начислили всего 95 грн.

Тем же, у кого теплосчетчик, и того меньше — например, одному из редакторов пришел счет на 50 грн.

Поскольку май большинство киевлян провело без централизованной горячей воды, то и платить за отсутствие услуг не нужно. Тем более, что одна из причин отсутствия горячей воды — у нового КП "Киевтеплоэнерго" нет лицензий на поставку и производство тепла для киевских ТЭЦ. У КП есть только лицензия профильного регулятора на транспортировку тепла (и то — на небольшом участке теплосетей) и лицензии от горисполкома на производство тепла в небольших котельных.

5. Каким будет тариф "Киевтеплоэнерго"?

Пока не ясно — тариф на тепло и горячую воду от "Киевтеплоэнерго" еще не утвержден. Перед тем, как взять в управление тепловой блок столицы, компания должна была получить лицензии на производство и поставку тепла и горячей воды потребителям в Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Сначала коммунальщики не подали вовремя документы для получения лицензии и тарифа, а затем — НКРЭКУ утратила кворум для принятия решений. В апреле горисполком выдал "Киевтеплоэнерго" несколько лицензий на производство тепла в котельных, но пока не известно — заключило ли предприятие договор на поставку природного газа с НАК "Нафтогаз Украины".

Поэтому, единственный утвержденный тариф, который есть у предприятия — 88 грн за транспортировку 1 Гкал тепла.

Напомним, до мая действовали тарифы "Киевэнерго" — на поставку горячей воды: 80,62 грн/куб.м при наличии полотенцесушителя и 74,53 грн/куб.м без него; а также тариф на отопление в размере 1355,83 грн за 1 ГКал при наличии счетчика или же 31,55 грн за каждый отапливаемый квадратный метр.

6. Чем займется "Киевэнерго"?

"Киевэнерго" не уходит из Киева, но, по новому украинскому законодательству, компания разделила свою деятельность: "Киевэнерго" производит электроэнергию, а "ДТЭК "Киевские Электросети" поставляет электроэнергию и управляет электрическими сетями.

Это не значит, что электричество подорожает.

Тарифы на распределение и поставку э/э в Киеве остались прежними. Что касается тарифов на электроэнергию для населения в Украине и, в частности, в Киеве, то они не менялись с весны 2017 года и остаются 90 коп/кВт•ч (при потреблении до 100 кВт•ч) и 168 коп/кВт•ч (при потреблении свыше 100 кВт•ч).