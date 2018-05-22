Добродомов может участвовать в президентских выборах

Лидер партии Народный контроль Дмитрий Добродомов во время встречи с жителями Львова 21 мая, не опроверг тезисы о своем участии в следующих президентских выборах 2019 года. Об этом сообщает корреспондент Leopolis.news с места происшествия.

По словам политика, в течение следующих двух недель украинцев может ожидать роспуск парламента, а затем досрочные выборы.

“Что касается выборов президента, то давайте дождемся все политические силы, которые присоединятся к демократической оппозиции. Через два-три месяца я лично поддержу рейтингового кандидата и лично работать ради его победы,“ - отметил Дмитрий Добродомов.

Он также сообщил, что не против того, чтобы к демократической оппозиции добавились “вменяемые политические силы“.

“С ВО Батькивщина мы провели ряд акций и подготовили законопроекты и это стало причиной нашего общения. Наши взгляды совпадают по депутатской неприкосновенности, нового избирательного законодательства, Закона об антикоррупционном суд. Поэтому наши двери открыты для всех действительно демократических сил“, - подытожил Добродомов.

Напомним, что партии Народный контроль и Гражданская позиция имеют целью создать общую политическую платформу Народное доверие.