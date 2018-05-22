Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.67
USD
26.08
RUB
0.42
EUR
30.77
USD
26.06
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
22 мая 18, 15:48
Добродомов может участвовать в президентских выборах
Добродомов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По словам политика, в течение следующих двух недель украинцев может ожидать роспуск парламента, а затем досрочные выборы.

Лидер партии Народный контроль Дмитрий Добродомов во время встречи с жителями Львова 21 мая, не опроверг тезисы о своем участии в следующих президентских выборах 2019 года. Об этом сообщает корреспондент Leopolis.news с места происшествия.

По словам политика, в течение следующих двух недель украинцев может ожидать роспуск парламента, а затем досрочные выборы.

“Что касается выборов президента, то давайте дождемся все политические силы, которые присоединятся к демократической оппозиции. Через два-три месяца я лично поддержу рейтингового кандидата и лично работать ради его победы,“ - отметил Дмитрий Добродомов.

Он также сообщил, что не против того, чтобы к демократической оппозиции добавились “вменяемые политические силы“.

“С ВО Батькивщина мы провели ряд акций и подготовили законопроекты и это стало причиной нашего общения. Наши взгляды совпадают по депутатской неприкосновенности, нового избирательного законодательства, Закона об антикоррупционном суд. Поэтому наши двери открыты для всех действительно демократических сил“, - подытожил Добродомов.

Напомним, что партии Народный контроль и Гражданская позиция имеют целью создать общую политическую платформу Народное доверие.
bigmir.net
Ещё по теме:
Ющенко: После президентских выборов будут парламентские
Тигипко больше склоняется к предложению Тимошенко
Украина еще не потеряна для Европы
Следующие выборы в Украине состоятся 22 февраля 2015 года
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Украине изменились правила выписывания врачебных рецептов
noimageЕСПЧ признал запрет на продажу земель незаконным
noimageШесть вопросов о новых правилах оплаты горячей воды в Киеве
noimageКак Украина тратит возвращенные деньги Януковича?
noimageВ Украине повысят пенсии и привяжут к зарплатам
Лента новостей