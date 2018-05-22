С сегодняшнего дня в Украине изменились правила выписывания врачебных рецептов. Как выяснили журналисты «Фразы», к медикам теперь предъявляются новые требования, а право заниматься подобной деятельностью получили и врачи-частники.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, теперь выписывать рецепты своим пациентам смогут и те, кто осуществляет медицинскую практику как ФЛП, то есть, представители частного медицинского бизнеса.

Следующей стадией реформирования, как говорят в министерстве, должен стать запуск системы «электронного рецепта».

Пока же будут заполняться бумажные бланки.

Как сообщается, рецепты формы ф-1, кроме как на психотропные и наркотические вещества, будут содержать подробную информацию о враче и клинике.

В сообщении говорится, что красный штамп «стоимость подлежит возмещению» заменен на новое дополнительное поле в рецепте «источник финансирования», где указано название правительственной или муниципальной программы для льготного отпуска лекарств. Чиновники надеются, что данное поле в электронном рецепте позволит бороться с коррупцией на местах.

Отмечается, что новые требования касаются только рецептов данной формы, а медики могут использовать и старую форму с красной печатью «стоимость подлежит возмещению» до тех пор, пока имеющиеся бланки не закончатся.

Что касается «электронного рецепта», то пилотный проект запустят в ряде городов Украины, например в Виннице и Днепре.

Как писалось, ранее в Минздраве заявляли, что корь продолжает распространяться по Украине стремительными темпами, а последняя вспышка заболевания в нашей стране стала рекордной.