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Новости
Экономика и Финансы
23 мая 18, 11:42
В Украине переформатируют профтехобразование
профтехобразование
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Профессионально-техническое образование в Украине ждет кардинальное реформирование.

Как выяснили журналисты «Фразы», проект изменений опубликовало Министерство образования и науки.

Соответствующий проект «Современное профессиональное образование» был утвержден коллегией министерства во вторник, 22 мая.

В министерстве сообщают, что собираются популяризировать профессионально-техническое образование среди украинской молодежи. По данным чиновников, сегодня его стремится получить лишь каждый седьмой школьник, тогда как в Европе этот показатель колеблется на уровне 40-70%.

В министерстве посетовали, что сегодня более 85% украинских выпускников пытаются получить высшее образование, реформа же должна изменить соотношение учащихся в сторону увеличения «технарей».

Планируется, что по Украине будет создана региональная сеть «многофункциональных центров профессионального совершенства», в которых будут обучать «высокотехнологичным профессиям» и «оказывать профессиональную передвысшее образование».

Чиновники также планируют, что эти центры станут «платформой для сотрудничества учреждений ПТО, местных органов власти и работодателей».

Что касается финансирования переформатированных ПТУ, то деньги пойдут из государственного и местных бюджетов. Также на местах планируют привлекать «спонсоров», всевозможные гранты и «благотворительную помощь». Впрочем, предполагается, что в рамках политики децентрализации основной финансовый груз ляжет именно на областные государственные администрации.

Также обещают увеличить число финансированных из бюджета страны профессий — сейчас их всего 25.

Обещают в министерстве развивать и «социальное партнерство», в рамках которого будет признаваться и «неформальное и информальное образование».

Ранее «Фраза» писала, что в Украине массово закрывают школы, которые находятся в сельской местности.
Fraza.ua
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