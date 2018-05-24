Сегодня сдают ВНО по украинскому языку и литературе

Сегодня, 24 мая, состоится внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе. Об этом сообщили в пресс-службе Украинского центра оценивания качества образования.

Допуск абитуриентов в пункты тестирования продлится с 10:15 до 10:50, начало внешнего независимого оценивания – 11:00.

На выполнение сертификационной работы по украинскому языку и литературе отведено 180 минут. Общее количество заданий работы – 58. Максимальное количество баллов, которое можно набрать, правильно выполнив все задания, – 104.

Тест ВНО по украинскому языку состоит из трех частей:

•Часть 1 содержит 33 задания различных форм;

•Часть 2 "Украинская литература" содержит 24 задания разных форм;

•Часть 3 "Собственное высказывание" содержит одно задание открытой формы. Ответ на это задание записывается в бланке ответов Б.

Напомним, 22 мая состоялось ВНО по математике. 23 мая Украинский центр оценивания качества образования опубликовал ответы к тесту ВНО по математике.