Власть vs Киевэнерго и Нафтогаза: киевляне без горячей воды

В настоящий момент это ярчайшим образом демонстрирует столица на примере возврата в городское управление энергетического комплекса столицы, который в течение последних 17 лет находился в концессии у компании «ДТЭК-Киевэнерго», контролируемой небезызвестным олигархом Ахметовым. То, что городское энергохозяйство надо было отобрать у Ахметова и вернуть городу, — это очевидно, но еще лучше было его не передавать в частные руки. Точно так же, очевидно было, что возврат имущества городу будет сопровождаться разборками и бардаком. И вот — свершилось!

Городское имущество возвращается под контроль города, о чем бодро рапортует мэр столицы Виталий Кличко. Столичным жителям рассылают уведомления о том, что они должны «срачнейшим» образом подписывать договора с новосозданным Коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго«.на горячее водоснабжение и отопление.

Но, как часто оказывается в таких случаях, «король оказался голым». Указанное КП «Киевтеплоэнерго» еще не имеет все необходимые полномочия в виде лицензий и утвержденных тарифов на оказание услуг. Точнее, те лицензии и прейскуранты, которые выдаются столичной властью, коммунальное предприятие получило, поскольку этой властью оно фактически и учреждено. Но что касается общегосударственных полномочий, то, по словам мэра Кличко, КП «Киевтеплоэнерго» еще только подало в Нацкомиссию по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) заявку на получение соответствующей лицензии и утверждение тарифов, и еще неизвестно, когда и чем эта бюрократическая волокита окончится.

Но самый главный сюрприз заключается в том, что НАК «Нафтогаз Украины» отказывается заключать с новосозданным КП договор на поставку газа из-за долгов в размере почти 5 млрд гривен, которые накопил предыдущий оператор, то есть «ДТЭК-Киевэнерго» Ахметова. В свою очередь, «Киевэнерго» утверждает, что дебиторская задолженность перед ним со стороны жильцов, города, бюджетных структур и бюджета по соответствующим компенсациям, как это ни странно, тоже составляет около 5 млрд гривен. Какое, однако, удивительное совпадение!

Столичные чиновники заявляют, что долги «Киевэнерго» принимать на себя не намерены, о чем Киеврада принимает соответствующее решение. Но решение это является фактически громкой декларацией, поскольку в «Нафтогазе» указывают на соответствующую норму законодательства, согласно которой передача имущества теплокоммунэнерго должно происходить вместе с кредиторской задолженностью за поставленное топливо.

Результат всех этих разборок пока что суть следующий. Столица может остаться без горячей воды надолго и всерьез. Отопительный сезон на грани срыва, и что будет зимой — можно только гадать. На грани остановки из-за отсутствия топлива находятся столичные ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, а это значит, что в дополнение к проблемам с горячей водой и отоплением, могут добавиться проблемы с электроснабжением, поскольку указанные ТЭЦ являются когенерирующими, то есть они производят не только тепловую, но и электрическую энергию.

Столичная власть в лице мэра Кличко и его замов сотрясает воздух громкими заявлениями и требованиями «решать вопрос на национальном уровне», но центральная власть занята надвигающимися выборами, и ей не до разборок столицы с Ахметовым, которая является, как известно, компаньоном Порошенко по ограблению страны. Что же касается государственного «Нафтогаза», то это теперь вообще «отдельное государство», которое плевать хотело даже на правительство, которому вроде как должно подчиняться.

Такова ситуация вкратце. В то же время, есть некоторые интересные и весьма показательные подробности, которые, по нашему скромному разумению, стоит рассмотреть более детально, чтобы понять, какое государство и какие социально-экономические отношения у нас «розбудували» в постсоветское время.

Суть проблемы и описание происходящих процессов изложены городским головой столицы во время заседания Киеврады.

Кличко обещает, что долги «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» не станут угрозой для обеспечения жизнедеятельности столицы. Честно говоря, пока эти его заявления выглядят пустым сотрясением воздуха, если учесть, что на столичной Оболони горячая вода отсутствует уже месяц, вместо обещанных двух недель, в течение которых обещали провести ежегодные испытания сетей.

Кличко проинформировал, что коммунальное предприятие «Киевтеплоэнерго», берущее на себя функции теплообеспечения столицы после прекращения соглашения с «Киевэнерго» пытается заключить с «Нафтогазом» договоры на поставку природного газа. Но «Нафтогазу» в заключении договоров отказал.

«Отказ мотивируют наличием долгов предыдущего пользователя — ПАО „Киевэнерго“. Размер долгов — почти 5 млрд грн! Это долги, которые накапливались годами. И их судьба должна решаться на национальном уровне, учитывая масштаб вопроса», — заявил Кличко, подчеркнув, что «Киевтеплоэнерго» не может взять на себя эти долговые обязательства.

«Первоочередной задачей для предприятия является подготовка к зиме, закупка необходимой техники и создание ресурсной базы для предоставления сервиса киевлянам», — настаивает Кличко, отмечая, что проблема долговых обязательств частной компании «Киевэнерго» перед «Нафтогазом» должна решаться отдельно от вопроса газоснабжения города и стабильной работы теплоснабжающих предприятий.

«Проблема долговых обязательств одной компании перед другой не должна влиять на бесперебойность предоставления услуг для жителей города. Такой вариант выхода из ситуации мы предлагаем «Нафтогазу».

Призываю всех серьезно отнестись к этой проблеме! Принятие решения «О вопросах задолженности перед „Нафтогаз Украины“ продемонстрирует консолидированную позицию Киевсовета. Долги „Киевэнерго“ не должны стать угрозой для обеспечения жизнедеятельности города», — громогласно заявил Кличко.

Рапортуя о проделанной работе, Кличко заявил, что столичная власть неуклонно выполняет решение Киевсовета по возврату под контроль общины имущества, которое 17 лет находилось в управлении частной фирмы «ДТЭК-Киевэнерго».

По словам Кличко, окончен первый этап возврата имущества. В частности, возвращены городу и переданы в эксплуатацию «Киевтеплоэнерго» 65 тысяч единиц имущества. В штат коммунального предприятия переведены около 5 тысяч работников. Новосозданное предприятие уже ликвидировало почти тысячу повреждений тепловых сетей в процессе подготовки к зиме и получило необходимые лицензии и тарифы для работы от КГГА и подало необходимые документы для получения лицензий в НКРЭКУ.

В итоге, Киеврада готовит проекта решения "О вопросах задолженности перед ОАО «Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины». Согласно документу, долговые обязательства по оплате потребленных энергоносителей и услуг по их транспортировке и поставке, возникших в ПАО «Киевэнерго» не подлежат передаче, переводу, принятию предприятием «Киевтеплоэнерго» в коммунальную собственность территориальной общины города Киева. Таким образом, столичные жители не будут отвечать за долги, которые компания «ДТЭК-Киевэнерго» накапливала на протяжении 17 лет. С такой постановкой вопроса согласны представители всех фракций Киеврады.

Замглавы КГГА Петр Пантелеев призвал «Нафтогаз» заключить договор на поставку газа с КП «Киевтеплоэнерго», указав на невозможность горячего водоснабжения микрорайонов, запитанных от котельных «Киевтеплоэнерго» без такого договора.

«Мы обращаемся к «Нафтогазу» до 1 июня заключить договор и параллельно с этим нарабатывать механизмы по решению ситуации вокруг задолженности вместе с «Киевэнерго», — заявил Пантелеев.

Но в «Нафтогазе» категорически не согласны с подходом столичной власти и подчеркивают, что договора с контрагентами заключаются в соответствии с действующим законодательством, а вопрос перехода долговых обязательств регулируются законом Украины «О теплоснабжении».

В «Нафтогазе» отмечают, что согласно законодательству, вместе с передачей оборудования от одного субъекта к другому, должны передаваться и долги за газ, образовавшиеся в работе этого оборудования ранее.

«Городская власть пытается убедить нас через давление в публичном пространстве, но мы здесь ни при чем. Есть закон, статья 22 закона «О теплоснабжении», — отмечают в пресс-службе «Нафтогаза»

В НАК обращают вн6имание на то, что наряду с кредиторской задолженностью за газ, «ДТЭК-Киевэнерго» должно передать «Киевтеплоэнерго» и дебиторскую задолженность, то есть долги потребителей перед «Киевэнерго» за потребленные услуги. Таким образом, у КП «Киевтеплоэнерго» появятся источники для погашения долгов перед «Нафтогазом».

О существовании таких долгов еще в конце апреля 2018 год заявляли и в «Киевэнерго», называя ту же цифру, то есть около 5 млрд гривен. В эту сумму входят долги жильцов, коммунальных предприятий, бюджетных учреждений, задолженность бюджета по субсидиям и так далее.

Но столичная власть в лице секретаря Киеврады Владимира Процива стоит на своем, выражает сомнения в адекватности дебиторской задолженности и настаивает на том, что «Нафтогаз» должен подписать договор с новообразованным КП «Киевтеплоэнерго» и начать поставку газа столице.

«Замечу, согласно законодательству, коммунальное предприятие не обязано в данном случае брать на себя накопленные долги „Киевэнерго“. И надо тщательно разобраться в структуре долговых обязательств, поскольку значительная часть средств, это, например, пеня, которую насчитывал жителям бывший владелец... Отказ „Нафтогаза“ заключать договор на поставку энергоносителей оставит столицу без горячей воды и поставит под угрозу отопительный сезон в Киеве», — отметил секретарь Киеврады Процив.

Процив высказывает обоснованные сомнения в обоснованности дебиторской задолженности «Киевэнерго», поскольку едва ли не каждый столичный потребитель сталкивался с тем, как эта «контора» нагло и цинично «накручивает» липовые долги. Потом вся эта цифирь попадает в отчетность и начинает фигурировать в качестве статистики по долгам, хотя долги эти часто высосаны из пальца ахметовскими в стремлении урвать как можно больше.

К тому же, работать даже по настоящей дебиторской задолженности с сотнями тысяч должников — это крайне трудоемкий и неблагодарный процесс, с которым новообразованное КП «Киевтеплоэнерго» просто не состоянии справиться. Поэтому желание столичной власти уйти от проблемы с долгами на старте работы нового коммунального предприятия вполне понятны.

В сухом остатке имеем следующее. Значительная часть столицы сидит без горячей воды. Подготовка е отопительному сезону срывается. «Нафтогаз» стал в позу, поставлять газ пока не намерен, а с учетом «особого положения» этой конторы, повлиять на нее может разве что Америка, куда глава «Нафтогаза» Коболев, по слухам, регулярно наведывается якобы в надежде обеспечить себе беспроблемное будущее. В том, что «Киевэнерго» перед уходом будет стремиться урвать побольше, тоже сомневаться не приходилось. Столичная власть перед выборами пиарится, делая громкие заявления и изображая самозабвенную заботу о столичных жителях...

А перспективы отопительного сезона выглядят все более угрожающими...