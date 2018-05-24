Эксперты определили самую дешевую авиакомпанию

Лидирующую позицию в рейтинге занимает австралийский лоукостер Tigerair Australia, который совершает только внутренние перелеты.





В Сети был опубликован рейтинг самых дешевых авиалиний мира, составленный сервисом бронирования путешествий Rome to Rio. Лидирующее место в рейтинге занимает австралийский лоукостер Tigerair Australia, который совершает только внутренние перелеты. Об этом пишет Traveller.com.au.





Рейтинг составлен с учетом цены за каждый километр перелета. В австралийском лоукостере цена одного километра составляет 6 центов.





На второй и третей позиции обосновались азиатские авиалинии - AirAsia X (7 центов) и Indonesia AirAsia (8 центов).





Следом за ними идут австралийская авиакомпания Jetstar (9 центов) и Etihad в ОАЭ (10 центов).





Полный перечень ТОП-10 самых бюджетных компаний выглядит так:





Tigerair Australia 0.06

AirAsia X 0.07

Indonesia AirAsia 0.08

Jetstar 0.09

Etihad 0.10

Citilink Indonesia 0.10

WOW air 0.10

Oman Air 0.10

Lion Mentari Airlines 0.10

Ryanair 0.10



