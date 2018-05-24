Эксперты определили самую дешевую авиакомпанию

Лидирующую позицию в рейтинге занимает австралийский лоукостер Tigerair Australia, который совершает только внутренние перелеты.
В Сети был опубликован рейтинг самых дешевых авиалиний мира, составленный сервисом бронирования путешествий Rome to Rio. Лидирующее место в рейтинге занимает австралийский лоукостер Tigerair Australia, который совершает только внутренние перелеты. Об этом пишет Traveller.com.au.
Рейтинг составлен с учетом цены за каждый километр перелета. В австралийском лоукостере цена одного километра составляет 6 центов.
На второй и третей позиции обосновались азиатские авиалинии - AirAsia X (7 центов) и Indonesia AirAsia (8 центов).
Следом за ними идут австралийская авиакомпания Jetstar (9 центов) и Etihad в ОАЭ (10 центов).
Полный перечень ТОП-10 самых бюджетных компаний выглядит так:
Tigerair Australia 0.06
AirAsia X 0.07
Indonesia AirAsia 0.08
Jetstar 0.09
Etihad 0.10
Citilink Indonesia 0.10
WOW air 0.10
Oman Air 0.10
Lion Mentari Airlines 0.10
Ryanair 0.10