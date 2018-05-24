Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.54
USD
26.08
RUB
0.42
EUR
30.59
USD
26.10
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
24 мая 18, 10:52
Эксперты определили самую дешевую авиакомпанию
авиа
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Tigerair Australia возглавили рейтинг самых дешевых авиакомпаний
Лидирующую позицию в рейтинге занимает австралийский лоукостер Tigerair Australia, который совершает только внутренние перелеты.

В Сети был опубликован рейтинг самых дешевых авиалиний мира, составленный сервисом бронирования путешествий Rome to Rio. Лидирующее место в рейтинге занимает австралийский лоукостер Tigerair Australia, который совершает только внутренние перелеты. Об этом пишет Traveller.com.au.

Рейтинг составлен с учетом цены за каждый километр перелета. В австралийском лоукостере цена одного километра составляет 6 центов.

На второй и третей позиции обосновались азиатские авиалинии - AirAsia X (7 центов) и Indonesia AirAsia (8 центов).

Следом за ними идут австралийская авиакомпания Jetstar (9 центов) и Etihad в ОАЭ (10 центов).

Полный перечень ТОП-10 самых бюджетных компаний выглядит так:

Tigerair Australia 0.06
AirAsia X 0.07
Indonesia AirAsia 0.08
Jetstar 0.09
Etihad 0.10
Citilink Indonesia 0.10
WOW air 0.10
Oman Air 0.10
Lion Mentari Airlines 0.10
Ryanair 0.10

Источник: korrespondent.net
Ещё по теме:
Ученые определили идеальную женскую фигуру. Это не 90-60-90
Достижения и поражения Украины за годы независимости
У Дональда Трампа обнаружили психическое расстройство. ВИДЕО
Эксперты объяснили, почему дом в Лондоне вспыхнул как факел
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Трамп хочет ввести пошлину 25% на автомобили
noimageСегодня в Украине состоится открытие Бескидского тоннеля
noimageВласть vs Киевэнерго и Нафтогаза: киевляне без горячей воды
noimageСегодня сдают ВНО по украинскому языку и литературе
noimageВ Украине переформатируют профтехобразование
Лента новостей