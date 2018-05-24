Сегодня в Украине состоится открытие Бескидского тоннеля

Крупнейший украинский инфраструктурный объект последних десятилетий - Бескидский тоннель откроют в четверг, 24 мая. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.





"До открытия двухпутного Бескидского железнодорожного тоннеля остаются считанные часы. Это – не только крупнейший инфраструктурный проект, реализованный у нас в стране в течение последних десятилетий. Это - проект, благодаря которому Украина становится еще ближе к Европейскому Союзу, а Евросоюз - к Украине", - написал Порошенко.





Президент также отметил, что тоннель - часть международного транспортного коридора, который проходит по территории Италии, Словении, Венгрии, Словакии, Украины и далее на восток.





"Здесь проходит до 40% транзитных грузов в направлении Западной и Центральной Европы", - написал он.





Бескидский тоннель расположен в Карпатах, на Бескидском перевале. Исторический тоннель в однопутном варианте был построен в 1886 году. Он уже исчерпал свой эксплуатационный ресурс, кроме того его слабая пропускная способность накладывала ограничения на весь международный транспортный коридор.





Новый двухпутный тоннель имеет длину 1765 метров, ширину 10,5 метра, высоту 8,5 метра и пролегает на максимальной глубине 180 метров от поверхности Бескидского хребта.





Ранее премьер-министр Владимир Гройсман заявлял, что полное прохождение поездов по тоннелю начнется 25 мая.





Напомним, министр инфраструктуры Владимир Омелян заявлял, что тоннель сквозь Карпаты откроют в 2017 году.





Ранее сообщалось, что новый тоннель растянулся на 1765 метров и соединит Украину и ЕС.



