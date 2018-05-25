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Новости
Экономика и Финансы
25 мая 18, 12:58
Цена на газ для украинцев может вырасти на 60-70%
газ
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Цену на газ для населения приведут к рыночному уровню
Если бы вопрос пересмотра тарифов на газ был бы решен сразу, когда его инициировал МВФ, повышение произошло бы в пределах 10-15%, заявили в НКРЭ.
Приведение цен на газ для населения к рыночному уровню приведет к их увеличению на 60-70%. Об этом журналистам заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, передает в пятницу, 25 мая, Укринформ.

"Сейчас пересмотр составляет +60-70%", - доложил руководитель НКРЭКП.

По его словам, если бы вопрос пересмотра тарифов был бы решен сразу, когда его инициировал МВФ, повышение произошло бы в пределах 10-15%.

Как известно, ключевыми требованиями МВФ к Украине является создание антикоррупционного суда и пересмотр цены на газ для населения.

Ранее сообщалось, что Нафтогаз увеличит цену на газ для промышленных потребителей Украины.

Источник: korrespondent.net
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