Цена на газ для украинцев может вырасти на 60-70%

Если бы вопрос пересмотра тарифов на газ был бы решен сразу, когда его инициировал МВФ, повышение произошло бы в пределах 10-15%, заявили в НКРЭ.

Приведение цен на газ для населения к рыночному уровню приведет к их увеличению на 60-70%. Об этом журналистам заявил председатель Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк, передает в пятницу, 25 мая, Укринформ.





"Сейчас пересмотр составляет +60-70%", - доложил руководитель НКРЭКП.





По его словам, если бы вопрос пересмотра тарифов был бы решен сразу, когда его инициировал МВФ, повышение произошло бы в пределах 10-15%.





Как известно, ключевыми требованиями МВФ к Украине является создание антикоррупционного суда и пересмотр цены на газ для населения.





Ранее сообщалось, что Нафтогаз увеличит цену на газ для промышленных потребителей Украины.



