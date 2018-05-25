НБУ отменил регистрацию платежной системы WebMoney

Национальный банк Украины (НБУ) отменил регистрацию внутригосударственной электронной платежной системы WebMoney.UA (дочернего предприятия "Финансовая компания "ЭлМИ", Киев) после внесения в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), сообщается на веб-сайте центробанка.

Соответствующее решение Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем НБУ утвердил от 25 мая под №136.

Помимо этого, НБУ отозвал (аннулировал) лицензию дочернего предприятия "Финансового учреждения "ВМ-Фактор" на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а также отменил его регистрацию как участника платежных систем, отметил регистрации ООО "Пеймастер" как оператора услуг платежной инфраструктуры.

НБУ уточняет, что правила системы WebMoney.UA предусматривали расчеты исключительно за финансовые инструменты. По итогам 2017 года доля WebMoney.UA на рынке внутригосударственных переводов, осуществленных с использованием платежных систем (кроме СЭП и карточных платежных систем), составила 0,2%, по итогам первого квартала 2018 года - 0,08%.

Как сообщалось, электронная платежная система WebMoney.UA была внесена в санкционный список СНБО Украины.

В приложении к решению СНБО от 2 мая 2018 года, обнародованном на сайте президента Украины, в списке юридических лиц, в отношении которых применяются ограничительные меры (санкции), указано ООО "ВМ Трансфер ЛТД" (WM Transfer Ltd, Литва).

Данные санкции предусматривают: блокирование активов (временное ограничение права лица пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом); ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины; приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств; аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности.

На данную компанию также распространяются и другие санкции, в том числе: запрет на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства, на ввоз и вывоз из Украины валютных ценностей; запрет регистрации НБУ участника международной платежной системы; запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности.

Кроме того, согласно санкциям, в отношении WebMoney.UA вводится запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам/сервисам запрет интернет-провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям сети интернет к ресурсам/сервисов, в т.ч. к 40 субдоменам. Аналогичные санкции вводятся в отношении компаний "ВМР" и "ВебМаниРу".

Санкции вводятся на срок три года.