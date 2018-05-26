У Минфина "отобрали" фискальную службу и не только

Кабмин также исключил Минфин из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, подающихся на рассмотрение правительства.
На заседании 23 мая Кабмин проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) напрямую правительству. Об этом пишет издание Зеркало недели в субботу, 26 мая.
"Кабмин все-таки проголосовал за переподчинение ГФС напрямую Кабмину в обход Минфина, по аналогии с Госаудитслужбой. Когда это решение будет юридически оформлено, Гройсман сможет управлять фискалами напрямую, отдельными поручениями, без лишних глаз и контроля", - сказано в статье.
Источник в правительстве подтвердил агентству Интерфакс-Украина информацию о переподчинении ГФС напрямую правительству, напомнив, что такой ситуация была при руководстве фискальным ведомством Игорем Билоусом.
В то же время собеседник агентства рекомендовал дождаться официального опубликования соответствующего решения.
Кроме того, по информации ZN.UA, правительство проголосовало за внесение изменений в регламент Кабмина, согласно которым Министерство финансов исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, подающихся на рассмотрение правительства.
"Принятые в прошлую среду изменения регламента в данном случае не позволят Минфину контролировать (и при необходимости блокировать) решения других ведомств о выделении средств или изменении бюджетных программ. Теперь мнение Минфина просто будут принимать во внимание", - подчеркивается в статье.
Отметим, на заседании Кабмина 23 мая произошла ссора главы Минфина Александра Данилюка и премьер-министра Владимира Гройсмана.
Министр финансов Александр Данилюк рассказал о ссоре с главой правительства Владимиром Гройсманом, произошедшей на заседании Кабмина 23 мая.
"У нас принципиальная позиция по реформе ГФС. К сожалению, мы не всегда находим общий язык. Это рабочий момент. Когда мне отказали в назначении заместителя (хотя это полностью мое право формировать мою команду), которого я хочу назначить уже 2 года, у меня сейчас нет заместителя, который отвечает за налоговую сферу. Для нас приоритетом является реформирование ГФС, и я не могу назначить заместителя по этому вопросу... На сегодня я вижу, что мы не работаем как одна эффективная команда. К нам применяются какие-то ниточки со сторон. У нас иногда решения принимаются непрозрачно", - сказал он.