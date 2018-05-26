У Минфина "отобрали" фискальную службу и не только

На заседании 23 мая Кабмин проголосовал за переподчинение Государственной фискальной службы (ГФС) напрямую правительству. Об этом пишет издание Зеркало недели в субботу, 26 мая.

"Кабмин все-таки проголосовал за переподчинение ГФС напрямую Кабмину в обход Минфина, по аналогии с Госаудитслужбой. Когда это решение будет юридически оформлено, Гройсман сможет управлять фискалами напрямую, отдельными поручениями, без лишних глаз и контроля", - сказано в статье.





Источник в правительстве подтвердил агентству Интерфакс-Украина информацию о переподчинении ГФС напрямую правительству, напомнив, что такой ситуация была при руководстве фискальным ведомством Игорем Билоусом.





В то же время собеседник агентства рекомендовал дождаться официального опубликования соответствующего решения.





Кроме того, по информации ZN.UA, правительство проголосовало за внесение изменений в регламент Кабмина, согласно которым Министерство финансов исключили из перечня ведомств, чье согласование обязательно для документов, подающихся на рассмотрение правительства.





"Принятые в прошлую среду изменения регламента в данном случае не позволят Минфину контролировать (и при необходимости блокировать) решения других ведомств о выделении средств или изменении бюджетных программ. Теперь мнение Минфина просто будут принимать во внимание", - подчеркивается в статье.





Отметим, на заседании Кабмина 23 мая произошла ссора главы Минфина Александра Данилюка и премьер-министра Владимира Гройсмана.



