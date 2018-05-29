МАУ запустила рейс Черновцы — Анталия

В ночь на 27 мая авиакомпания МАУ выполнила первый в 2018 году чартерный рейс по маршруту Черновцы — Анталия, сообщает ЦТС.

Перелет выполнил самолет Boeing 737 с регистрационным номером UR-GAT. Лайнер вылетел из Черновцов в 0:54 и прибыл в Анталию в 2:51. Затем воздушное судно выполнило обратный рейс.

Согласно расписанию аэропорта "Черновцы", чартеры МАУ в Анталию будут осуществляться до 7 октября дважды в неделю — по субботам и воскресеньям.

Напомним, что 2 мая из Черновцов в Анталию возобновила чартерную программу Bravo Airways. Было анонсировано, что из данного областного центра на турецкий курорт будет в целом осуществляться 5 чартерных рейсов в неделю — помимо упомянутых авиакомпаний, речь идет также о Yanair.

В 2017 году 3,6 тыс. пассажиров слетали чартерными рейсами из Черновцов в Анталию.

Напомним, МАУ добилась отмены 147 млн гривен долга авиационного сбора.