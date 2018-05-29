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Экономика и Финансы
29 мая 18, 16:10
В Украине будут производить китайские трактора
трактор
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На данный момент с азиатскими партнерами подписан контракт на $4 млн

Украинский предприниматель Василий Хмельницкий, основатель нескольких компаний и инновационных проектов, намерен создать совместное украинское-китайское производство тракторов на территории индустриального парка "Белая Церковь". Об этом бизнесмен сообщил в Facebook.

Хмельницкий сообщил, что уже подписан контракт на $4 млн. Также, он рассказал, что в следующем году планирует привлечь еще $20 млн на производство техники.

По его словам, азиатские партнеры смотрят на сотрудничество положительно и если будет спрос, то они готовы расширять бизнес.

Василий Хмельницкий также отметил, что предварительно украинцы и китайцы договорились о строительстве цехов крупноузловой сборки китайских тракторов. Но в будущем доля украинского участия в этом производстве может вырасти минимум до 30-50%.

Бизнесмен рассчитывает, что тракторы будут продаваться не только в Украине, но и в Беларусь, Прибалтику, другие европейские страны.
Delo
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