Нафтогаз начал взыскание долга с Газпрома

Украинская компания ведет работу в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.





Украинский Нафтогаз начал процесс взыскания с российского Газпрома долга $2,6 млрд в зарубежных судах во исполнение решения Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в правительстве Украины в среду, 30 мая.





По его словам, работа ведется в Швейцарии, Нидерландах и Великобритании в рамках статьи 5 Нью-Йоркской конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений.





"Газпром наверняка будет оспаривать арест в местных судах. Если суд откажет, тогда можно будет сказать, что наложен арест", – отметил собеседник.





Источник в отрасли сообщил, что арбитражный процесс между Газпромом и Нафтогазом по транзитному контракту может затронуть акции проектных компаний морских газопроводов Северный поток и Северный поток 2. Речь идет о наложении обеспечительных мер на акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG. По его данным, эти акции уже заморожены.





Официальных подтверждений этой информации пока нет. В пресс-службе Газпрома сказали только, что занимаются выяснением этого вопроса. В Нафтогазе на запрос агентства пока не ответили. Представитель Nord Stream 2 на данный момент недоступен для комментариев.





Напомним, 28 февраля Нафтогаз выиграл у Газпрома суд в Стокгольмском арбитраже . На следующий день Газпром вернул Нафтогазу предоплату за март и заявил, что поставлять газ в этом месяце не будет. Позже российский газовый монополист заявил, что разрывает все контракты с Украиной, включая и транзитный.





Ранее главный коммерческий директор Нафтогаза Юрий Витренко заявил, что компания намерена потребовать от Газпрома компенсацию разницы между ценой газа, который сейчас поставляется в Украину из Европы, и стоимостью, определенной Стокгольмским арбитражем. Также он неисключал арестов газа российской компании в подземных хранилищах Европы или акций оператора Северный поток в швейцарском суде для взыскания долга.