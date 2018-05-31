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Новости
Экономика и Финансы
31 мая 18, 15:50
Государству – обязательства, частному сектору – права
Павел Себастьянович
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Судя по новостным лентам Украины, число всевозможных экономических и инвестиционных форумов постоянно растет..

Причем, представители власти регулярно посещают такие мероприятия и усиленно декларируют свою приверженность реформам. Только вот предъявить им как отечественным, так и иностранным инвесторам нечего.

Даже президент клятвенно обещал провести налоговую реформу. Но после этого обещания так ничего и не произошло.

В Украине, как и в любой стране с переходной экономикой, есть свои проблемы, которые нужно решить в первоочередном порядке. Первая – это коррупционный налог на прибыль, вторая – это чрезмерная нагрузка на фонд оплаты труда, третья – противостояние бизнеса и контролирующих органов. 

Концепция реформы, решающая эти три проблемы, была разработана экспертами еще в 2015 году, поддержана бизнесом и воплощена в проектах законов. 

Но все эти инициативы до Верховной Рады по странному стечению обстоятельств так и не дошли. Давайте посмотрим шире на деятельность, которую осуществляет государство. 

Оно устанавливает правила жизнедеятельности для всех украинцев. Оно устанавливает нормы доходности. И сегодня самые высокие нормы доходности, несомненно, во власти, в госаппарате. У миллионов предпринимателей доходы гораздо ниже районного прокурора или депутата городского совета. Я уже не говорю о первых лицах государства или управляющих крупными госпредприятиями. 

Поэтому для того чтобы экономика начала расти, экономические реформы должны сместить эти точки высокой доходности в частный сектор. Предпринимателем должно быть выгоднее, чем судьей или прокурором. 

Работать честно, “по-белому“ должно быть финансово выгоднее, чем работать инспектором в госслужбе труда. 

Но сегодня выгодно быть госслужащим, контролером, распорядителем бюджетных средств, а в частном секторе выгодно оставаться “в тени“ и получать субсидии. 

Что самое печальное, эти экономические правила создает и поддерживает именно государство. 

Зрадофилы и порохоботы спорят на разных уровнях. Когда есть успешный кейс в частном или государственном секторе – порохоботы говорят: вот, посмотрите, ведь возможно и в таких условиях! А зрадофилы: “А представьте, что бы было, если бы еще и условия были благоприятные?!“.

Условия, особенно экономические, создаются на центральном уровне. Налоговая политика – это общенациональный вопрос. Создание чего-то нового, инновационного – это всегда локально. Как героизм. Всегда индивидуален. И часто не благодаря, а вопреки.

А вот создание бизнес-климата – это парафия первых лиц государства. Распределение норм доходности – оно, безусловно, тоже исходит от первых лиц.

И пока предприимчивые где-то в прокуратуре и в местных органах власти, а не в частном секторе, что-то с бизнес-климатом в Украине не то, не так ли? Поэтому бизнес и требует от Президента выполнить свое обещание. Подать в парламент первый и основной проект закона, заменяющий налог на прибыль налогом на выведенный капитал. Чтобы предпринимателем было проще, а контролировать у них было бы нечего.

Координатор группы Экономическая модернизация гражданской платформы "Нова Країна"
dengi.ua
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