Кабмин незаконно подчинил себе фискальную службу, — Данилюк

Решение правительства о переподчинении Государственной фискальной службы из-под Министерства финансов под Кабинет министров было незаконным. Об этом сообщил министр финансов Александр Данилюк.

"Это решение было незаконным. Решение не было опубликовано. И я думаю, что оно опубликовано и не будет", — сказал министр.

Чуть больше недели назад правительство передало контроль над Государственной фискальной службой непосредственно Кабинету министров. Такую информацию обнародовал портал "Зеркало недели".

"Кабмин проголосовал за переподчинение ГФС непосредственно правительству в обход Минфину, по аналогии с Госаудитслужбой, — шла речь в материале. — Когда это решение будет юридически оформлено, Гройсман сможет управлять фискала, отдельными поручениями".

Напомним, раньше сообщалось, что Верховная рада на следующей неделе может по инициативе премьер-министра Владимира Гройсмана уволить Александра Данилюка с должности министра финансов.

Неделю назад на заседании Кабинета министров министр финансов Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра. В ходе обмена мнениями Данилюк даже допустил подготовку представления о его отставке.

Премьер-министр Владимир Гройсман оценивает ситуацию иначе. "Реакция министра на заседании правительства была для меня тоже новостью. Я не ожидал такой реакции, и не было никакого повода к этому, она была какой-то внутренне эмоциональной. Я думал о том, почему он так сделал, и мнение следующее: видимо, какие-то другие причины, это не кадровый вопрос, потому что он никогда не ставился так остро", — отметил Владимир Гройсман.

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