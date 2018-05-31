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Экономика и Финансы
31 мая 18, 17:37
Украина получила от НАТО оружия на $45 млн
оружие
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Главными поставщиками военных средств и оружия за последние полгода стали США, Литва, Великобритания и Канада.

В текущем году Украина получила от партнеров летального оружия и других военных средств на сумму более 45 млн долларов. Об этом заявил исполняющий обязанности начальника Главного управления военного сотрудничества и миротворческих операций Генерального штаба Вооруженных сил Украины Валентин Левчик, сообщает в четверг, 31 мая, УНИАН.

Отмечается, что оружие и военные средства предоставили США, Литва, Великобритания и Канада.

"В этом году мы получили уже материально-техническую помощь на сумму более $45 млн, среди которых более $44 млн - это техническая помощь: противотанковые ракетные комплексы, станции контрбатарейной борьбы, приборы ночного видения и другое и около $500 тыс. гуманитарной помощи - это другие товары военного назначения", - сказал Левчик.

По его словам, в течение 2014-2018 годов ВСУ получили помощь в виде материальных средств от 20 стран мира.

"Техническая помощь: приборы ночного видения, средства связи, техника для разминирования, автомобильная техника, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, противотанковое вооружение и другое - на сумму более $292 млн, а также медицинское и тыловое имущество на сумму около $56 млн", - рассказал Левчик.

Ранее Волкер заявил, что у США и ЕС нет разногласий по оружию Киеву. В частности, речь шла о противотанковых ракетных комплексах Javelin.

Напомним, 30 апреля стало известно, что американские противотанковые комплексы Javelin уже поставлены в Украину.
Korrespondent
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