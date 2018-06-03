Что ждет Украину летом: отмена копеек и новые тарифы

Июнь

Тарифы и животные

Кабмин должен был до 1 июня определиться с новой ценой голубого топлива для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) и для населения. Однако не исключено, что повышение тарифов снова отложат на месяц или два.

Если же цена газа вырастет, то автоматически подорожают тепло и горячая вода. Как говорят эксперты, в затратах предприятий ТКЭ около 60% занимает стоимость топлива. Однако даже без подорожания газа местные власти тут и там повышают коммунальные тарифы, которые не зависят от газа.

Например, в столице уже с 1 июня могут поднять тарифы на холодную воду. Расценки вырастут чуть больше, чем на гривну - до 16,7 грн./куб. м.

В Харькове с 1 июня вводятся новые тарифы на услуги по содержанию домов, сооружений и придомовых территорий. Средний размер квартплаты возрастет с 2,83 до 3,4 грн. за 1 кв. м.

Также 1 июня в Украине меняются правила перевозки домашних животных за пределы страны. "К сведению владельцев домашних животных (кошек, собак): изменены правила сопровождения домашних животных с ветеринарно-санитарным паспортом", - говорится в сообщении Госпродпотребслужбы. Теперь это можно будет сделать, имея ветеринарно-санитарный паспорт на домашнего питомца нового образца.

Стоимость оформления документа составляет 51 грн. 29 коп. Право предоставления такой госуслуги имеют только государственные учреждения ветеринарной медицины - государственные больницы ветеринарной медицины района, города, области.

Июль

Вырастут пенсии и начнут округлять покупки

В июле в Украине вырастет прожиточный минимум, а следовательно, повысят и минимальную пенсию - с 1373 до 1435 грн. Коснется такое повышение около миллиона украинцев (те, кто сейчас получает меньше 1435 грн.). Также повысят общий показатель прожиточного минимума - с 1700 до 1777 грн. Но вместе с прожиточным минимумом начнут расти и цены. Так, в столице резко подорожает городской транспорт. С 14 июля стоимость поездки составит 8 грн. Сейчас цена проезда в наземном транспорте составляет 4 грн., в метро - 5 грн.

Также в июле НБУ прекращает выпуск монет мелких номиналов. С 1 июля при отсутствии монет номиналами 1, 2, 5 и 25 копеек предприятия торговли и сферы услуг должны округлять суммы в чеке по следующему принципу:

сумма, заканчивающаяся на 1, 2, 3, 4 копейки, округляется в сторону уменьшения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек;

сумма, заканчивающаяся на 5-9 копеек, округляется в сторону увеличения до ближайшей суммы, которая заканчивается на 0 копеек.

Август

Отключат аналоговое телевидение и подорожает аренда

В Украине обещают начать отключать аналоговое телевидение. И хотя запланировано это событие на 1 июля, осуществлять будут поэтапно, и первые отключения назначены на август 2018 года. Второй этап - выключение аналогового сигнала на всей территории страны, за исключением телеканала "UA: Перший", местных вещателей, аналоговых каналов на территории проведения ООС и в некоторых приграничных районах - запланирован на январь 2019 года.

Окончательное отключение аналогового сигнала в Украине должно состояться в апреле - мае 2019 года. Правда, не исключено, что отключение в очередной раз перенесут.

В конце лета обычно дорожает аренда квартир в крупных городах. Как говорят эксперты, во второй половине августа и первые недели сентября цены на аренду жилья в Украине могут вырасти на 10-15%.

Здоровье

Медреформа: заработает перечень бесплатных анализов

Произойдут летом нововведения и в медицине. Начиная с июня в медучреждениях начнет работать перечень бесплатных анализов. А именно: анализ на общий холестерин, глюкозу крови, общий анализ мочи, тесты на ВИЧ, вирусные гепатиты и тест на беременность.

Спустя месяц - с июля заработает перечень первичных бесплатных медицинских услуг. Во всех медицинских заведениях пациентам обязаны будут измерить давление, проконтролировать общее состояние сердечно-сосудистой системы и индекс массы тела. Кроме того, врачи должны обращать внимание на симптомы заболеваний, которые Минздрав определил как приоритетные: сахарного диабета, ВИЧ, туберкулеза, онкозаболеваний молочной железы, простаты и кишечника.

Не обошли изменения и программу "Доступные лекарства", которая функционирует в Украине с прошлого года. К перечню лекарств, которые украинцы могли бесплатно или с минимальной доплатой получить в аптеках, добавили препараты, которые используются до и после операций по пересадке органов.

Еще одно новшество в сфере здравоохранения ждет уже не пациентов, а медиков.

Начиная с 1 июля медицинские учреждения начнут финансировать по новой схеме, и деньги наконец "пойдут за пациентом". Больше всего платить будут за лечение детей (до пяти лет) - 1480 гривен в год за каждого ребенка, за пожилых людей (старше 65 лет) - 740 гривен в год. И дешевле всего в МОЗ оценили взрослых (от 18 до 44 лет) - за таких пациентов доктору заплатят всего 370 гривен в год за каждого.

Официальные синоптики предрекают очень жаркое лето.

Фото: ЯНСОНС Оскар

Погода

Украину ждет жаркое и засушливое лето

Уже в апреле погода била рекорды по теплу, и надеяться на прохладу в следующие три месяца не стоит.

Все ждут лета - теплого и солнечного, но когда синоптики обещают настоящий ад в течение всего сезона - это пугает не меньше, чем холодные и дождливые летние месяцы. Именно таким, по словам директора Укргидрометцентра Николая Кульбиды, будет лето-2018 - погода начала бить тепловые рекорды уже в апреле, который стал самым теплым на всю историю наблюдений, а это от 80 до 100 лет в разных регионах. Николай Кульбида заявил, что в этом году температура второго весеннего месяца превысила норму на 5-6 градусов во всех областях, лишь на востоке было чуть прохладнее.

- В июне ожидается, что температура будет выше нормы на 1-1,5 градуса по всей территории Украины, в июле - аналогично, только в Прикарпатье отклонение от нормы будет еще выше, от двух до двух с половиной градусов, - говорит Николай Кульбида. - Такой же будет погода и в августе - самое большое отклонение от нормы ожидается в западных областях, на других территориях - на полтора градуса выше нормы.

И Национальная метеослужба США, которая каждый месяц просчитывает прогноз для Украины, обещает на все лето температуру выше и значительно выше нормы, особенно это касается центральных и южных регионов. На осадки, по словам директора Укргидрометцентра, надеяться не стоит - их будет недостаточно на протяжении всего жаркого сезона.

А вот прогноз народных синоптиков более обнадеживающий - дожди будут, иногда осадков даже слишком много. Как отмечает народный синоптик Владимир Деркач, начало лета будет дождливым и прохладным.

- Дожди будут идти с небольшими перерывами почти всю первую декаду июня, - рассказывает Владимир Деркач. - Середина июня будет более теплой, чем его начало, но не слишком, осадков станет меньше. А в конце месяца придет настоящая летняя жара. Но вряд ли будет больше +30.

Самым жарким месяцем станет июль, изредка раскаленные города будут охлаждать сильные кратковременные дожди со шквалами. На улице прогнозируется +30 и выше.

Народный синоптик Леонид Горбаль также обещает теплый июнь с дождиками и жару в конце месяца. А вот в июле нас ждут проливные дожди, которые будут лить половину месяца, и жара - в периоды дождей +24…+26, в сухие дни - выше 30 градусов. В августе выше +30 температура подниматься не будет, осадков также почти не предвидится.