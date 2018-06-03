Подробности начисления субсидий по новым правилам

Теперь многим лицам, которые в прошлых сезонах платили за коммуналку по льготной цене, в субсидии будет отказано. Изменился и список категорий граждан, которым следует заново обратиться в органы социальной защиты, чтобы подтвердить свое материальное положение, не позволяющее оплачивать потребленные энергоресурсы по полной стоимости.





С помощью Максима Бученко, заместителя директора департамента социальной политики КГГА, мы разобрались в новых правилах начисления субсидий. В частности, выяснили, кому точно откажут в льготах, кому нужно заново подать документы и каковы нормы газа и электроэнергии по обновленным стандартам.





Так, согласно новым правилам расчета субсидий, уже с этого сезона на каждый квадратный метр уменьшены нормы по газу и электроэнергии для индивидуального отопления. Теперь на 1 кв. м площади жилья, которая является расчетной, положено только 4,5 куб. м газа (ранее было 5 куб. м) и 30 кВт*ч (было 51 кВт*ч). Нормы на воду не изменились. Все, что будет израсходовано, дополнительно придется оплачивать по действующему тарифу — на сегодня это 6,957 грн/1 куб. м газа и минимум по 0,9 грн/1 кВт.





Урезали социальные нормы и для одиноких пенсионеров. Теперь, если в доме проживает самостоятельно один нетрудоспособный человек, субсидия насчитывается на соцнорму 48,87 кв. м, если же их двое — 62,52 кв. м. Раньше социальные нормы рассчитывались, исходя из 75 кв. м на нетрудоспособного человека.





В некоторых случаях допускается, что если площадь жилья у одиноких нетрудоспособных граждан окажется больше, комиссия вправе добавить до 30% от ее размера. Сколько именно процентов будет добавлено — 1%, 10% или 30% — решит комиссия после обследования жилищно-бытовых условий таких семей.





Кроме того, добавка до 30% положена только из расчета на то жилье, в котором проживают исключительно нетрудоспособные граждане, например, пожилая пара. Если вместе с ними на жилплощади зарегистрирован или фактически проживает хотя бы один трудоспособный человек, эта надбавка за дополнительную площадь не положена.













КОМУ ОТКАЖУТ





Владельцам большого жилья





Если раньше площадь жилья не влияла на возможность получить субсидию - она насчитывалась только на установленные социальные нормы - 48,87 (13,65 кв. м. на одного человека + 35,22 кв.м. на семью), - то по новым правилам в субсидии будет отказано, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а частного дома — 200 кв. м. Количество прописанных или фактически проживающих людей на возможность получения льгот не влияет.





Имеющим авто новее 2013 года





Как и раньше, количество транспортных средств, зарегистрированных на одного гражданина, не будет влиять на возможность получения субсидии, а вот год их выпуска может стать причиной отказа. Так, по новым правилам, рассчитывать на получение субсидии не стоит владельцам машин младше пяти лет. Это касается как иномарок, так и автомобилей отечественного производства. Цена значения не имеет. Также не важно, было ли это авто куплено, подарено или передано в наследство. Логика проста: если у человека есть возможность содержать новое транспортное средство, то должны быть и средства на оплату коммунальных услуг.





Чтобы получить субсидию, придется продать новую машину и купить что-то постарше. Доход от продажи автомобиля придется задекларировать, а значит, рассчитывать на получение субсидии в течение последующих шести месяцев не придется.





Это нововведение не касается мопедов и авто для инвалидов, которые были выданы органами социальной защиты.





Тем, кто за последние 12 месяцев покупал что-то дороже 50 тыс. грн





Если ранее назначение субсидии проходило один раз в год, то теперь перерасчет будет два раза в год — в мае и октябре. Для расчета размера субсидии в мае учтут доходы за III и IV кварталы прошлого года. А при расчете субсидии на отопительный сезон — за I и II кварталы текущего года.





В доходы, которые не позволят получить субсидии, теперь будут входить и кредиты размером более 50 тыс. грн. И не важно, на сколько месяцев вам дана рассрочка и каков размер ежемесячного платежа. Нюанс в другом. Если банк выдал вам кредитную карту с большим лимитом, но вы не обналичивали за один раз больше 50 тысяч гривен, пользование средствами не станет причиной отказа в льготах на коммуналку.





Не все дорогостоящие покупки и траты могут стать причиной отказа в субсидии. Комиссия, которая проводит исследование материально-бытовых условий, решает, необходимы ли были эти расходы. Например, лечение по медицинским показаниям - достаточный аргумент, а пластическая хирургия — нет. Получить или сохранить субсидию можно и в том случае, если вы приобрели новое жилье, но для этого продали старое. В этом случае, чтобы сохранить льготы на коммуналку, нужно обратиться в органы социальной защиты. Там будет собрана комиссия из 8–13 человек, которая и примет решение о назначении субсидии с учетом покупки нового жилья.





Безработным и работающим неофициально





До изменения в правилах начисления субсидии люди без официального дохода и не стоящие на учете в центре занятости считались безработными, а их доход фиксировался как два прожиточных минимума, т. е. составлял 3368 грн. С 1 мая такие люди полностью лишаются права на субсидию. Это касается и тех граждан, которые уехали на заработки за границу.





Исключением будут считаться лица, которые не могут работать по состоянию здоровья, например, находятся на лечении. Им придется предоставить комиссии справку из медицинского учреждения о том, что они проходят лечение. В этом случае доход будет считаться как три прожиточных минимума для трудоспособных лиц — по состоянию на сегодня это 5286 грн, с 1 июля эта сумма вырастет до 5523 грн.





Месячный доход в размере одного прожиточного минимума - 1762 грн - будет указан и у студентов, которые не получают стипендию, учатся по контракту или зачислены на заочное/вечернее отделение.





КОМУ НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ ЗА ЛЬГОТАМИ ЗАНОВО





Арендаторам жилья





Чтобы получить субсидию на арендуемое жилье, как и раньше, нужно предоставить в органы социальной защиты договор аренды. Заверять нотариально его не обязательно. Субсидия на арендуемое жилье будет предоставляться до конца месяца, который указан в договоре как срок аренды. Особенность назначения льгот на оплату коммуналки в съемном жилье еще и в том, что арендатору для перерасчета субсидии на следующий период необходимо лично обращаться в органы социальной защиты в начале каждого сезона (в мае и октябре), даже если его материальное положение и состав семьи не изменились. Собственникам жилья при отсутствии изменений в материальном и семейном положении этого делать не нужно.





Внутренне перемещенным лицам





Для назначения субсидии этим категориям лиц, даже если они живут в съемной квартире, больше не нужно предоставлять в органы социальной защиты договор найма. После проведения обследования материально-бытовых условий и составления соответствующего акта, субсидия будет назначена по тому адресу, где проходила проверка.





Если ранее субсидия была назначена на фактически проживающих людей





Если в прошлом периоде вам была назначена субсидия не на всех прописанных, а только на реально проживающих людей, нужно подавать заявление на льготы заново. Теперь комиссия должна подтвердить, что кто-то из прописанных не проживает по адресу выдачи субсидии.





Еще одно нововведение: в декларации нужно указывать доходы всех членов семьи (мужа, жены и несовершеннолетних детей), даже если они в реальности не проживают вместе или зарегистрированы по разным адресам. Например, жена с детьми прописаны по одному адресу, а муж — у своих родителей-пенсионеров, но реально живет со своей семьей и туда приносит доход. И если раньше можно было получить субсидию, указав, что муж прописан по другому адресу, и не фиксировать его зарплату, то сегодня необходимо указать доходы всех членов семьи. То же самое касается людей, которые уехали на заработки. Если раньше указывалось, что человек фактически не проживает, его доходы не учитывались, то теперь его зарплату все равно необходимо фиксировать в декларации. Если этого не сделать, человек будет считаться безработным.





Если есть неработающие лица





Теперь, если в семье есть люди трудоспособного возраста, которые не работают официально, нужно подавать заявление на субсидию заново. После рассмотрения заявления комиссия будет выяснять причины отсутствия официального трудоустройства. Семьям, в которых есть те, кто не работает официально без уважительной причины, субсидию назначать не будут. Если человек не работает по медпоказаниям, необходима справка из медучреждения, и его доход на сегодняшний день будет считаться как 5286 грн.





Если произошли изменения в составе семьи за последние 12 месяцев





Если за последний год кто-то был прописан или выписан, также следует подать документы заново. Это необходимо сделать, даже если выписались люди, напротив фамилии которых стояла пометка «зарегистрирован, но не проживает». Прописка — тоже повод обратиться за субсидией повторно.





Тем, кто сдает жилье в аренду





Доход от сдачи жилья в аренду с мая месяца нужно декларировать. Он не станет причиной отказа в субсидии, но может повлиять на ее размер. Если этого не сделать, то при обнаружении нарушения (выявлением арендодателей будет заниматься Нацполиция) субсидия будет аннулирована, и стоимость коммуналки за последние 12 месяцев пересчитают. В результате нарушитель должен будет вернуть разницу между реальными суммами коммунальных платежей и тех, которые были начислены по субсидии.





Тем, кто имеет двухмесячную задолженность





Чтобы сохранить субсидию в следующем расчетном периоде, необходимо оплатить все долги по коммуналке до 1 июня. Если финансовое положение не позволяет выплатить задолженность, а она накопилась более чем за два месяца, следует обратиться в ЖЭК с заявлением о реструктуризации долга и провести погашение положенного платежа до 1 июня.







