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Новости
Экономика и Финансы
4 июня 18, 12:37
Ждать ли повышения минималки?
деньги
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Министр финансов Александр Данилюк заявил, что в государственном бюджете нет возможностей для повышения минимальной заработной платы.

Министр финансов Александр Данилюк рассказал, что предпосылок для повышения минимальной заработной платы нет. Об этом он рассказал в интервью "Экономической правде".

"Повышение" минималки "- это дополнительные расходы. Мы просчитывали несколько вариантов, сколько это может стоить. Повышение "минималки" с апреля обошлось бы госбюджета минимум в 13 млрд. гривен. И это минимальная сумма, которая нужна только на повышение "минималки" - без учета повышения должностного оклада работника и тарифного рассмотрения единой тарифной системы ", - отметил министр.

"Если учесть повышение тарифного рассмотрения в соотношении к" минималки ", была бы дополнительная потребность в расходах на 2018 год в 30 млрд. гривен. Первое полугодие заканчивается уже через месяц. Сейчас нужно думать о Антикоррупционный Суд, а не заниматься популизмом ", - добавил он.

Как сообщалось, с 1 января 2018 года прожиточный минимум составляет 1 700 гривен, а минимальная зарплата - 3 723 гривны.

Гройсман сообщил, что реальная зарплата украинцев выросла почти на 13%

Президент Петр Порошенко допустил увеличение минимальной заработной платы до 4,1 тыс. гривен во второй половине 2018 года.
telegraf.com.ua
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