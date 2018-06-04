Рейтинг надежности банков-2018: готовимся к девалу





Первый квартал 2018 года миновал для большинства банков под девизом “заработай, пока дают“. Почему? Наращивая кредитование физлиц и одновременно снижая процентные ставки по депозитам, банки получили такой процентный и комиссионный доход, который позволил им после налогообложения выйти на прибыль 8,67 млрд.грн. (до налогообложения – 9,77 млрд. грн.). Это – итог первого квартала (без учета убытка банка “Финансовая инициатива“, который до сих пор НБУ указывает в отчетности, будто тот “зомби“ жив).





Но прибыльность – это еще не все. Главное достижение системы (что плавно вытекает из тренда 2017 года) – растущая ликвидность. Большинству крупных и средних банков удалось нарастить объем средств физлиц в первом квартале. Небольшие тоже чувствуют себя вполне неплохо. Что видно хотя бы по тому, что НБУ никого не вывел с рынка в январе–мае 2018 года.





Банки очень редко обращаются за ресурсной поддержкой Нацбанка.“Есть только единичные случаи, когда банки пользуются поддержкой НБУ. К примеру, в январе и в начале февраля какой-то крупный банк практически каждый день брал кредиты овернайт у регулятора в объемах от 0,8 до 5,1 млрд. грн., но сейчас это происходит довольно редко и объемы менее 400 млн. грн.“, – рассказал директор департамента стратегического управления банка “Пивденный“ Дмитрий Чичкаленко.





Упростили правила





В первом квартале “революционных“ решений от НБУ банки не получали. Впрочем, два весенних постановления Нацбанка все же имеют существенное значение.

В марте постановлением правления НБУ от 1 марта 2018 года № 19 разрешена репатриация дивидендов за 2017 год, а сумма лимита репатриации была увеличена с 5 до 7 млн. долл. в месяц как для дивидендов за 2017 год, так и для дивидендов за все предыдущие годы.





В мае в Нацбанке сообщили об очередной либерализации условий покупки валюты на межбанковском рынке. Согласно постановлению НБУ № 53 “О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины“ от 15 мая (вступило в силу 17 мая), НБУ расширил возможности для клиентов-заемщиков выбирать оптимальный курс покупки иностранной валюты в уполномоченных банках с целью погашения займов. До того резидент-заемщик мог покупать валюту только через уполномоченный банк, обслуживающий кредитный договор. Теперь же он сможет покупать ее и через другие банки по собственному выбору – для этого нужен лишь текущий счет в валюте.





Этим же постановлением Нацбанк упростил для иностранных инвесторов порядок возврата инвестиций и доходов от них: нерезиденты получили возможность покупать и репатриировать валюту, если иностранные инвестиции были осуществлены за счет капитализации дивидендов (через направление дивидендов непосредственно на увеличение уставного капитала компании).





Также Нацбанк отменил требование, обязывающее банки проводить взаимные расчеты по операциям по купле-продаже валюты и банковских металлов за нацвалюту только после подтверждения соглашений в “Системе подтверждения соглашений“ на межбанке. Теперь такие расчеты между банками могут проводиться как до, так и после подтверждения соглашений в системе.