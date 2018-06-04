Известны подробности газовых переговоров Украины и Катара





Президент подчеркнул, что вопрос диверсификации источников поставок газа является вопросом национальной безопасности.





“Поэтому мы сейчас проводим переговоры с руководством Катара относительно поставок катарского сжиженного природного газа. И я хочу поздравить вас и сказать, что Катар может стать экспортером газа в нашу державу… Газ может поставляться через существующий регазификационный терминал в Польше. И Украина действительно может получить катарский газ. Но это только первый шаг“, - рассказал Порошенко.





По его словам, есть договоренность с катарскими партнерами пригласить к сотрудничеству представителей Турции.





“Мы получили их заверения в возможности реализации проекта по поставкам катарского природного газа напрямую через Турцию, а не только через Польшу. Мы будем очень рады открыть наши двери для катарских компаний, чтобы они пришли на украинский энергетический рынок“, - подчеркнул Порошенко.





Напомним, газовые переговоры с Катаром начались еще в середине марта.