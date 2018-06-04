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Новости
Экономика и Финансы
4 июня 18, 17:18
Известны подробности газовых переговоров Украины и Катара
газ
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Газ может поставляться через существующий терминал в Польше.
Украина и Катар проводят переговоры относительно поставок катарского сжиженного газа. Об этом заявил Президент Петр Порошенко в интервью катарскому телевидению Al Jazeera, сообщает Укринформ. 

Президент подчеркнул, что вопрос диверсификации источников поставок газа является вопросом национальной безопасности. 

“Поэтому мы сейчас проводим переговоры с руководством Катара относительно поставок катарского сжиженного природного газа. И я хочу поздравить вас и сказать, что Катар может стать экспортером газа в нашу державу… Газ может поставляться через существующий регазификационный терминал в Польше. И Украина действительно может получить катарский газ. Но это только первый шаг“, - рассказал Порошенко. 

По его словам, есть договоренность с катарскими партнерами пригласить к сотрудничеству представителей Турции.

“Мы получили их заверения в возможности реализации проекта по поставкам катарского природного газа напрямую через Турцию, а не только через Польшу. Мы будем очень рады открыть наши двери для катарских компаний, чтобы они пришли на украинский энергетический рынок“, - подчеркнул Порошенко. 

Напомним, газовые переговоры с Катаром начались еще в середине марта.

Источник: http://dengi.ua
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