Нафтогаз добился ареста голландских активов Газпрома

Суд арестовал голландские активы Газпрома для выплаты Нафтогазу $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает пресс-служба компании.





На прошлой неделе НАК Нафтогаз Украины подала ходатайство об аресте долей Газпрома в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний Газпрома.





Ходатайства были поданы для обеспечения права Нафтогаза на получение от российского монополиста $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража, принятому в феврале 2018 года.





"Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний Газпрома в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест", - сказано в сообщении.





"Нафтогаз применит все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от Газпрома присужденную сумму. К сожалению, российская компания действует недобросовестно, не выполняя как решение арбитража, так и приказы европейских судов других юрисдикций", - отметил глава Нафтогаза Андрей Коболев.





Ранее российский Газпром заявил, что решение Стокгольмского арбитража по спору с НАК Нафтогаз Украины по контракту на транзит было частично написано не арбитрами, а "иным лицом".





Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК Нафтогаз Украины по большинству важных вопросов в споре с Газпромом. Арбитраж удовлетворил требование Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита и обязал выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд за этим положением. Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.





Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа 21 марта, по делу о транзите газа - 29 марта.





2 марта глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что российский монополист приступает к расторжению всех контрактов с Нафтогазом. Впоследствии он уточнил, что на этот процесс может уйти 1,5-2 года.



