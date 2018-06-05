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Новости
Экономика и Финансы
5 июня 18, 09:47
Нафтогаз добился ареста голландских активов Газпрома
нафтогаз,газпром
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Голландский суд удовлетворил ходатайства Нафтогаза к Газпрому
Суд арестовал голландские активы Газпрома для выплаты Нафтогазу $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщает пресс-служба компании.

На прошлой неделе НАК Нафтогаз Украины подала ходатайство об аресте долей Газпрома в его голландских дочерних компаниях и задолженности этих дочерних компаний Газпрома.

Ходатайства были поданы для обеспечения права Нафтогаза на получение от российского монополиста $2,6 млрд по решению Стокгольмского арбитража, принятому в феврале 2018 года.

"Голландский суд удовлетворил эти ходатайства, но шесть из семи дочерних компаний Газпрома в Голландии отказались сотрудничать с судебными исполнителями. Однако все это никак не повлияет на арест", - сказано в сообщении.

"Нафтогаз применит все доступные законные средства и инструменты, чтобы добиться выполнения решения и получить от Газпрома присужденную сумму. К сожалению, российская компания действует недобросовестно, не выполняя как решение арбитража, так и приказы европейских судов других юрисдикций", - отметил глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Ранее российский Газпром заявил, что решение Стокгольмского арбитража по спору с НАК Нафтогаз Украины по контракту на транзит было частично написано не арбитрами, а "иным лицом". 

Напомним, 28 февраля Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК Нафтогаз Украины по большинству важных вопросов в споре с Газпромом. Арбитраж удовлетворил требование Нафтогаза о компенсации за недопоставленные Газпромом объемы газа для транзита и обязал выплатить Нафтогазу компенсацию в размере $4,6 млрд за этим положением. Окончательная сумма расчетов между компаниями с учетом взаимозачета составляет $2,6 млрд в пользу Нафтогаза.

Газпром подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа 21 марта, по делу о транзите газа - 29 марта.

2 марта глава Газпрома Алексей Миллер заявил, что российский монополист приступает к расторжению всех контрактов с Нафтогазом. Впоследствии он уточнил, что на этот процесс может уйти 1,5-2 года.

Источник: liga.net
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