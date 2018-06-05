Глава Starbucks уходит в отставку

Исполнительный директор сети кофеен Starbucks Говард Шульц объявил о своей отставке, пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на CNBC.

Официально он покинет пост 26 июня. Его место займет Майрон Ульман, бывший глава американской сети универмагов JC Penney. Г.Шульц сохранит за собой пост почетного CEO.

На фоне новостей об отставке Г.Шульца появились слухи о его политических амбициях. Как полагают некоторые издания, бизнесмен, бывший сторонником Барака Обамы и Хиллари Клинтон, может иметь собственные президентские амбиции.

Сам Г.Шульц отчасти подогрел эти слухи, заявив, что рассматривает множество вариантов — "от благотворительности до госслужбы".

Он пришел в Starbucks в 1982 году и из компании, специализировавшейся исключительно на продаже кофейных зерен, создал всемирную сеть с 28 тыс. точек по всему миру.

Напомним, ранее сообщалось, что Nestle приобрела право продавать кофе от Starbucks