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Новости
Экономика и Финансы
5 июня 18, 11:17
Эксперты об итогах работы Данилюка на посту министра
Данилю,Данилюк
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За два года работы Александра Данилюка на посту министра финансов в правительстве Владимира Гройсмана, баланс реально проведенных реформ и допущенных ошибок оказался не в пользу главы Минфина.

Об этом пишет сайт 112.ua.

К позитивным изменениям, достижение которых можно поставить с натяжкой в заслугу министру финансов, эксперты относят незавершенный пока переход на трехлетнее бюджетное планирование, а также соблюдение дедлайнов по внесению Государственного бюджета.  В прошлом году главная смета страны была принята 7 декабря. Правда, сопровождала прохождение документа в парламенте команда Минфина, а не первое лицо ведомства, так как Александр Данилюк в этот период был в отпуске.

Перечень допущенных за период каденции просчетов и ошибок куда обширнее. В первую очередь, эксперты называют Данилюка ответственным за дестабилизацию работу государственной фискальной службы, от полноценной деятельности которой в свою очередь зависит 90% поступлений в Госбюджет. "Все в стране понимают последствия, если развалится ДФС - организация, которая руководствуется Минфином и обеспечивает 90% поступлений в бюджет. Руководитель разрушает эту систему", - сказала председатель парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

То, что Данилюк не сумел наладить сотрудничество с профильным парламентским комитетом и парламентом в целом также называют одним из провалов его на посту министра. В результате, подготовленная Минфином система блокировки рискованных накладных была отменена ВРУ, отклонен  законопроект о среднесрочном бюджетном планировании и затягивается принятие закона о Службе финрасследований.

Среди прочих результатов работы нынешнего министра финансов - угроза сотрудничеству с международными донорами,  поскольку исход основного переговорщика  в разгар переговоров с МВФ и ЕС о макрофинансировании снижает шансы Украины на его получение и вредит имиджу государства в целом. Также не пошло на польщу имиджу Украины письмо послам G7, которое разослал Данилюк и которое содержало критику проводимого правительством курса.

Всем этим можно было  бы пренебречь, сумей команда Данилюка обеспечить макроэкономический прорыв. Но за период его каденции дефицит платежного баланса увеличивается, а выполнение госбюджета далеко от планового. Из запланированных Минфином на 1-й квартал 56 млрд. грн. внешних заимствований (61,5% годового плана) Минфин заимствовал ноль.   Никто не возлагает единоличную ответственность на Минфин за всю экономику, однако невыполнение самим же ведомством заложенных показателей говорит, как минимум, о некорректном восприятии реальности.

Напомним, что на прошлом заседании Кабмина Александр Данилюк потребовать уволить его, если не будет удовлетворено требование о назначении ему шестого заместителя -  Яны Бугримовой.  По одной из версий, официальная причина надумана, и Данилюк добивается статуса "жертвы  политических репрессий", чтобы дискредитировать разбирательство, которое ведет Генпрокуратура о неуплате 700 тыс. грн налогов во время работы в Великобритании. Также остается открытым вопрос о наличии в собственности министра квартиры в Лондоне, которая не указана в его декларации.
kp.ua
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