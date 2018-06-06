Они реально ох*ели: О выплате космических премий в Нафтогазе

Речь идет о выплате «Нафтогазом» космических премий в одной из самых бедных стран Европы, да еще и во время войны. Новость о том, что чиновники этой государственной конторы сами себе выписали более 45 миллионов долларов премии «за победу на «Газпромом» буквально взорвала медиа-пространство.

Но дело не только в астрономических цифрах. При ближайшем рассмотрении оказывается, что платить не за что. Решение Стокгольмского арбитража сейчас оспаривается «Газпромом», и неизвестно, чем это окончится. Осуществлять установленные арбитражем выплаты «Газпром» не намерен, и непонятно, как и кто его заставит это сделать. Таким образом, огромные премии будут платиться не за счет «Газпрома», а за счет потребителей, то есть населения и предприятий, а также за счет бюджета, выплачивающего субсидии, то есть опять-таки за счет налогоплательщиков в лице предприятий и населения.

И это не говоря уже о некоторых «мелочах». Базу для исчисления самим себе премии в «Нафтогазе» нагло завысили почти вдвое, поскольку не учтена та сумма, которую «Газпром» отсудил у «Нафтогаза». А процесс у «Газпрома» выиграли не нафтогазовские чиновники, а зарубежные юристы, получившие за это за счет налогоплательщиков Украины из бюджета страны миллионные суммы в твердой валюте. Выплата премии не предусмотрена бюджетом «Нафтогаза», да и сам бюджет на нынешний год не принят.

Напомним, что это тот «Нафтогаз», который продает населению и коммуналке газ в разы дороже его реальной стоимости. Это тот «Нафтогаз», топ-менеджмент которого и так имеет огромные доходы, исчисляемые в миллионах. Тот «Нафтогаз», который требует бесконечного повышения цен на газ для населения, хотя за последние годы эти цены и так выросли на порядок. Это тот «Нафтогаз», глава которого не так давно призывал граждан принять участие в акции «прикрути», то есть речь о том, чтобы прикрутить во время зимних холодов вентили газа и отопления, чтобы сэкономить энергоносители для страны, а оказалось, что это была экономия на баснословные премии Коболеву и компании.

Но обратимся к фактам и их анализу, которые свидетельствуют о том, что налицо циничное паразитирование чиновников «Нафтогаза» на государственной собственности, ресурсах и финансовых потоках.

Нынешний скандал вокруг перманентно скандального «Нафтогаза» разгорелся после того, как в СМИ появилась информация, что наблюдательный совет «Нафтогаза» принял решение о выплате бонусов или, говоря по-нашему, премий ряду сотрудников за выигрыш у российского «Газпрома» процесса в Стокгольмском арбитраже.

Напомним, что имели место два процесса. Соответственно, было два решения арбитража. Согласно одному принято решение о том, что «Газпром» не выполнил транзитный контракт и прокачал мало газа через Украину. Поэтому арбитраж вынес вердикт, что «Газпром» должен компенсировать эти объемы денежными средствами на весьма немалую сумму в 4,56 млрд долларов.

Было и второе решение арбитража, согласно которому «Нафтогаз» должен выплатить «Газпрому» за поставленный газ 2 млрд долларов.

Таким образом, простым вычитанием второй цифры из первой получаем, что «Газпром» должен выплатить «Нафтогазу» 2,56 млрд, а не 4,56 млрд долларов, и еще не факт, что он что-то заплатит, о чем далее.

Но в качестве базы для начисления премии были взяты именно 4,56 млрд долларов, что само по себе вызывает вопросы и заставляет вспомнить известное изречение Остапа Бендера: «От мертвого осла уши». Именно это Украина пока что получила в результате выигрыша Стокгольмского суда и в перспективе имеет все шансы получить то же самое.

Итак, бонус должностным лицам «Нафтогаза» установлен из расчета 1% от суммы 4,56 млрд долларов. Отсюда и получается указанная сумма премии в размере 45,6 млн долларов.

«Премию получит 41 сотрудник группы, который внёс свой вклад в результат, и этот перечень не ограничивается менеджментом. Сумма премии зависит от личного вклада каждого работника... Более 9 млн долларов будут оплачены в виде налогов и сборов», — пояснили в «Нафтогазе».

Список «счастливчиков» не озвучивается, но известно, что во время предыдущих подобных выплат в списках обязательно значился глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, а также его заместители Сергей Перелома, Юрий Витренко, Ярослав Теклюк и Константин Пожидаев.

Правда, некоторую видимость приличий все же решили изобразить. Немедленно выплачивается около 20,7 млн долларов премии, то есть несколько менее половины. Остальное будет выплачено после того, как «Газпром» выплатит «Нафтогазу» присужденные арбитражем 2,56 млрд долларов.

Но, как известно, «Газпром» официально отказался выполнять решение арбитража и объявил о разрыве всех контрактов с Киевом. Известно также, что «Газпром» подал апелляцию, настаивая на предвзятом к себе отношении.

Таким образом, премия в размере 20 млн долларов выплачивается не за счет «Газпрома», а — повторим! — за счет налогоплательщиков.

Любопытно, что эти 20 «лимонов» платятся, как сказано в заявлении «Нафтогаза», за «ту часть выигрыша, которая уже была признана в отчетности за 2017 год». Опять повторим, что эта «признанная часть» Украиной не получена. Неизвестно, когда будет получена и будет ли получена вообще. Опять-таки вспоминаются «от мертвого осла уши имени Остапа Бендера»...

Бравурные видеосюжеты на нашем «олигархофреническом» (от слов «олигархия» и «олигофрения») телевидении о том, как «Нафтогаз» уже резво арестовывает активы «Газпрома», рассчитаны на недалекого потребителя такой «инфы». Все это очень и очень непросто, «Газпром» будет изо всех сил защищаться, денег и влияния у него хватит в избытке, а далее, если что-то удастся арестовать в обеспечение иска, это еще не значит, что этот актив удастся вот так просто продать, выручив деньги, не говоря уже о цене такой продажи.

Впрочем, сейчас речь идет не столько даже о «Газпроме» и его телодвижениях, как о том, что нельзя выплачивать премию в процентах от того, чего еще в природе нет, неизвестно, когда будет и будет ли вообще.

А самое главное, реально чиновники «Нафтогаза» ничего не делали для победы в Стокгольмском арбитраже. Повторим, что на самом деле интересы «Нафтогаза» в суде представляли специально нанятые иностранные юристы, получившие от Украины весьма внушительную сумму.

Юрист Андрей Портнов, бывший замглавы администрации Януковича, утверждает, что «Нафтогаз» на процессе представляла норвежская юридическая компания «Wikborg, Rein & Co DA Advokatfirma», которая за свои услуги получила 25 миллионов евро. Из них, по словам Портнова, ссылающегося на интернет-ресурс bogus.info, значительную часть якобы украл замглавы нынешней администрации Филатов через некую фирму AEQUO.

Правда, упомянутый выше журналист Александр Дубинский, специализирующийся на расследовании финансово-экономических махинаций, утверждает, что иностранным юристам пока что заплатили более скромную сумму в размере 14 млн евро, но и это очень и очень немало.

Еще один интересный комментатор — нефтегазовый эксперт Валентин Землянский называет происходящее «гигантской аферой по легализации нетрудовых доходов», поскольку в будущем этими огромными премиями чиновники смогут обосновать происхождение своих машин, домов, квартир, вилл на Лузурном берегу.

Далее Землянский делает очень интересное эмоциональное замечание, которое следует процитировать.

«Мы не пашем, не сеем не строим. Мы гордимся общественным строем ©.

И, как показывает нижеприведенная новость, делать это можно с весьма неплохим профитом.

Пока постмайданные громадськобщественная активисты, еврооптимисты, садонемочи и прочие инициаторы майдана тырили мелочь по карманам, а теперь невнятно мычат о происхождении квартир, машин и прочей роскоши, пацаны простроили простую схему: чем хуже вам, тем лучше нам. НО! Официально.

Чем выше тарифы для населения, чем больше небаланс в системе, тем выше нам премии!

Промежуточное решение Стокгольма — премии!

Окончательное решение — премии! И хрен с ним, что оно оспаривается, и в итоге все может повернуться далеко не в нашу пользу. Живем-то сейчас и одним днем.

И попробуй теперь упрекни этих дерзких (вот уж поистине, правда!) реформаторов в нетрудовых доходах и незаконно нажитом. Все „по чесноку“!»

Есть еще один нюанс, который, возможно, не слишком очевиден рядовому обывателю, зато хорошо понятен специалистам и вообще всем, кто работает в государственных структурах, каковой является и «Нафтогаз».

Поскольку финансовый план «Нафтогаза» не утвержден, то премии, особенно такого масштаба, выплачивать нельзя. Кстати, финплан утверждает Кабмин, а он почти наверняка не согласует финансовый документ с такими сумасшедшими премиями.

Уже одно то, что премии выплачиваются без учета их в финплане или вообще без финплана, является уголовным преступлением. И это еще далеко не все...

Бывший топ-менеджер «Приватбанка» Виктория Страхова отмечает еще ряд грубых нарушений. В частности, отсутствуют данные о том, что решение о премировании готовилось комитетом по вознаграждениям, а на сайте «Нафтогаза» даже отсутствует информация о персональном составе этого комитета. Кроме того, отсутствует утвержденная Remuneration Policy, которая бы хоть как-то описывала корреляцию цели (KPI) менеджмента с таким огромным бонусом. К тому же вознаграждение сотрудников «Нафтогаза», не правления должно определяться не Наблюдательным советом, а правлением в рамках бюджетного фонда, а финплан, повторим, отсутствует.

Виктория Страхова остроумно отмечает, что за все это Коболев и компания могут получить не миллионы долларов, а тюремные сроки. От себя отметим: обязательно с конфискацией всего, что «нажито непосильным трудом»!

«Руководство „Нафтогаза“ в нищей и воюющей стране выписало себе премию в 46 млн долларов за победу над „Газпромом“ в Стокгольмском арбитраже. А вы думали, что тарифы на газ для населения с 2014-го в 10 раз просто так поднимали? Вот для такого „жирования“ власти и нужны „рыночные цены“ на газ», — справедливо отмечает политолог Дмитрий Корнейчук.

Но, ввиду неуклонно крепнущего марксистско-ленинского взгляда на происходящий вокруг беспредел, автору этих строк ближе всего комментарий в Интернете некоего оригинала, который именует себя «Миха Анархист Чаплыга» (грамматику и стилистику сохраняем):

«По багатому! Сперва граждане Украины, собственники недр, сами у себя покупают собственные недра по цене Дюссельдорфа, а потом киоск, который им это продает, премирует себя по гамэрыканськи!.. Рубрика: патриотЫчни мародеры... Служаки колониального управления...»

А главное, очень многие необходимые признаки имеют место быть. И многолетний экономический кризис, и обострение социальных противоречий, и война на Донбассе, и внешний империалистический агрессор, и неуклонно возрастающее количество оружия на руках, и толпа морально деградирующего люмпена...

А «элитняк» жирует, нагло стремясь проверить на практике, станут ли указанные необходимые условия достаточными, чтобы окончательно похоронить остатки страны.

Таки правильно сказал коллега Дубинский: «Они там реально ох*ели!».