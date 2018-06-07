Пять самых успешных американских франшиз XXI века

Издание Entrepreneur составило список самых популярных американских франшиз за последние 17 лет. Рейтинг составлялся с учетом цены и социального охвата.Subway
Сеть ресторанов быстрого питания Subway оказывалась в списке 14 раз, причем девять раз занимала первое место. В последние годы франшиза сдает обороты — в 2017 году она опустилась с 5-го места на 35-е, а в этом году заняла только 105-ю строчку. Частично это можно объяснить тем, что за последние годы в целом сократилось общее количество американских франшиз: в 2015 году их было 26972, а в 2017 стало 26291.Генеральный директор: Сюзанна Греко. Дата основания франшизы: 1974 год. Размер первоначальных инвестиций: от $147050 до $320700. Размер первоначального взноса на использование франшизы: $15 тыс. 7-Eleven
В 2002 году сеть круглосуточных магазинов 7-Eleven заняла второе место в списке и повторила свой успех в 2018. Всего она оказывалась в пятерке лучших франшиз 11 раз из 18. Сеть продолжает развиваться, в прошлом году в ней появилось 3336 новых торговых точек. Активнее всего сеть сейчас расширяется за пределами США.Генеральный директор: Джозеф Депинто. Дата основания франшизы: 1964 год. Размер первоначальных инвестиций: от $37550 до $31.149.900. Размер первоначального взноса на использование франшизы: от $10 тыс. до $1 млн. McDonald's
Всего в мире работает более 34 тысяч ресторанов McDonald's. Франшиза попадала в пятерку лучших восемь раз, а в этом году заняла первое место.Генеральный директор: Стив Истербрук. Дата основания франшизы: 1955 год. Размер первоначальных инвестиций: от $1.008.000 до $2.214.080 Размер первоначального взноса на использование франшизы: $45 тыс. Hampton by Hilton
Сеть гостиниц Hampton by Hilton шесть раз попадала в пятерку лучших франшиз, причем четыре раза занимала первое место. В последние годы франшиза начала сдавать позиции, но не все так плохо: в этом году она оказалась на 29 месте, но по-прежнему лидирует среди гостиничных франшиз.Генеральный директор: Тим Дэвис. Дата основания франшизы: 1984 год. Размер первоначальных инвестиций: от $6.909.090 до $17.088.860. Размер первоначального взноса на использование франшизы: $75 тыс. The UPS Store
В 2001 году логистическая компания UPS приобрела сервис экспресс-доставки Mail Boxes Etc и переименовала его в The UPS Store. В том же году франшиза заняла второе место в рейтинге и с тех пор попадала в пятерку лидеров пять раз. В этом году она оказалась на четвертом месте.Генеральный директор: Тим Дэвис. Дата основания франшизы: 1980 год. Размер первоначальных инвестиций: от $117955 до $402595. Размер первоначального взноса на использование франшизы: более $29 тыс.