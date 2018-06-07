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Экономика и Финансы
7 июня 18, 11:21
Обнародованы фото модернизированного для ВСУ Су-25М1К
Су-24МР
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Су-25М1К был принят на вооружение в 2015 году и в настоящее время поставляется Воздушным силам ВСУ
В сети обнародовано фото отремонтированного и частично модернизированного Су-25М1К. Модернизированный вариант штурмовика Су-25М1К был принят на вооружение в 2015 году и в настоящее время поставляется Воздушным силам ВСУ. Об этом сообщает Military Aviation.

Кроме того, 5 июня состоялась передача в 7 БрТА разведчика Су-24МР б/н 60, который прошел средний ремонт на Николаевском авиаремонтном заводе.


Фото: militaryaviation.in.ua

Накануне в сеть выложили кадры с полетами украинской авиации вблизи пляжей Кирилловки и Затоки.  

Ранее сообщалось, что военно-политическое руководство Украины приняло решение из-за учений армии закрыть на лето для гражданского судоходства некоторые районы Азовского моря. 

В апреле на побережье Азовского моря проходили масштабные учения ВСУ, к которым привлекли авиацию, артиллерию, бронетехнику и десантников.

Источник: liga.net
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