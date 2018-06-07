Шведы согласовали россиянам строительство Северного потока-2

Правительство Швеции одобрило строительство газопровода "Северный поток-2" в своих водах. Такое заявление министра предпринимательства и инноваций Швеции Микаэля Дамберга опубликовано на сайте правительства.

Дамберг заявил, что национальное и международное право не позволяет отклонить заявку на строительство российского газопровода. Он ссылается на Финляндию, которая тоже вынуждена была согласовать данный проект. При этом Швеция критически относится к проекту, считая, что новый газопровод конфликтует с целями Европейского Союза и не соответствует требованиям законодательства ЕС.

"Швеция, наряду с Данией, сыграли решающую роль во внесении этого вопроса в повестку дня ЕС, чтобы разъяснить энергетическую, правовую опасность проекта на европейском уровне", — отметил Дамберг.

Напомним, в мае 2018 года в телефонном разговоре госсекретаря США Майка Помпео и главы МИД Швеции Валльстрём обсуждалась опасность проекта газопровода "Северный поток-2" для Европы.

"Стороны обсудили вопросы, представляющие взаимное беспокойство, в том числе опасность, которую "Северный поток-2" представляет для европейской энергетической безопасности, и борьбу за уничтожение "Исламского государства ", — сообщал Госдеп.

Проект газопровода уже получил все необходимые разрешения на строительство и эксплуатацию от Германии и Финляндии и начал процесс в России. Неопределенной остается ситуация с Данией, которая законодательно ужесточила требования к аналогичным проектам.

Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХІ" Михаил Гончар в комментарии Delo.UA отмечал, что Швеция в свое время согласовала трассу для первого "Северного потока", поэтому у страны нет причин не согласовать тот же маршрут для второго.

Тем не менее шведы вместе с Данией, Эстонией, Литвой, Латвией, Польшей, Хорватией, Румынией, Словакией и Великобританией подписались под обращением к главе Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру об отрицательном решении в отношении проекта "Северный поток-2".

Как сообщалось, президент США Дональд Трамп убеждал канцлера Германии Ангелу Меркель отказаться от проекта "Северный поток-2". В Госдепе не исключают, что США введут санкции против Nord Stream-2.

Министр экономики Германии Петер Альтмаер в ответ на критику Трампа связал желание Вашингтона заблокировать строительство "Северного потока-2" со стремлением США продавать Европе сжиженный газ.

"(Американцы — Ред.) имеют большую инфраструктуру для сжиженного газа (...) однако сжиженный газ будет заметно дороже газа из газопровода, поэтому блокировка "Северного потока-2" — само по себе не гарантирует экспорта (американского газа)", — заявил Альтмаер в интервью телеканалу ARD.

Немецкий министр отметил, что Европа ответит на лозунг президента Трампа "Америка прежде всего".

"США — наши друзья и партнеры, и мы стремимся защищать наши общие ценности. Однако если "Америка прежде всего", и они ставят свои экономические интересы выше других, тогда они должны ожидать, что Европа будет определять свои интересы и бороться за них", — заявил Альтмаер.

СПРАВКА

"Северный поток-2" — проект двух ниток газопровода Россия-Германия. Он продолжает "Северный поток", обходящий по Балтийскому морю традиционные страны-транзитеры российкого газа в Европу — Польшу, Словакию, Беларусь и Украину. Годовая мощность газопровода — 55-60 млрд куб. м. В случае его запуска Украина может лишиться 50% транзита российского газа в Европу.