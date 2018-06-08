«Газпром» категорически отказался платить Украине и подал в

Об этом рассказал заместитель начальника департамента «Газпрома» Сергей Кузнец, сообщает ТАСС.





«У нас нет никакой уверенности, что если мы заплатим деньги сейчас, мы получим их обратно в случае, если судебное решение будет изменено или отменено», — заявил представитель российской госкомпании.





Он также рассказал, что российская сторона после второго решения Стокгольмского арбитража предлагала «Нафтогазу» «передоговориться» и восстановить баланс в отношениях, однако Украина не согласилась на эти условия. В чем именно заключались условия, на которых «Газпром» предлагал «Нафтогазу» помириться, Кузнец не уточнил. В связи с отказом Киева российская сторона и решила подать новый иск в международный арбитраж.





5 июня Россия пригрозила Украине проблемами с газом из-за ареста активов «Газпрома». Москва рассматривает подобный вариант в качестве ответа на арест имущества «Газпрома» по всему миру в качестве обеспечения по исполнению решения Стокгольмского арбитража. Так, например, имущество российской компании уже арестовано в Нидерландах.



