Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.98
USD
26.17
RUB
0.42
EUR
30.70
USD
26.13
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
9 июня 18, 00:09
Минфин покидает вся команда Данилюка
Данилюк
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вместе с Данилюком заявление на увольнение написали заместители советники, которых он привел в Минфин.

Накануне уволенный министр финансов Александр Данилюк заявил, что вся его команда покидает Минфин. Об этом он сказал в эфире Громадського в пятницу, 8 июня.

Он подчеркнул, что речь идет не только о заместителях, но и о советниках. 

"Люди, которые пришли вместе со мной, это Юрий Буца, Сергей Марченко, подали свои заявления об отставке. Мы, как команда, оставляем Минфин. Другие советники, которые помогали мне в работе, также идут. В частности, Яна Бугримова, которая в принципе является сильнейшим кандидатом", – сказал он. 

"Оксана Маркарова остается, но она не пришла со мной", – добавил он.  

Данилюк собщил, что перед голосованием в Верховной Раде за его увольнение общался с президентом Петром Порошенко.

"Мы с ним разговаривали, но разговаривали прямо перед голосованием, когда он был в Раде. Я просто сказал ему, что вопрос меня действительно волнует, как будет дальше развиваться ситуация. Ведь этот год непростой и чрезвычайно сложный 2019-й. Меня сильно беспокоит, что сейчас никто не думает о 2019-м, ведь это избирательный год", – сообщил экс-министр.

Он отказался сообщить детали разговора с Порошенко.

Также Данилюк сказал, что предлагал премьер-министру Владимиру Гройсману извиниться за свое поведение на заседании правительства 6 июня.

"Оно не соответствовало отношениям премьера и министра финансов", – добавил Данилюк и сказал, что этот разговор у него с Гройсманом состоялся в тот же день.

Ранее сегодня Гройсман представил коллективу Минфина Маркарову как исполняющую обязанности министра. До этого она была одним из заместителей Данилюка. 
Korrespondent
Ещё по теме:
Актеры Киевского областного театра объявили голодовку (ФОТО)
В Польше увольняют всех сотрудников с российскими дипломами
Татарская культура ощущает давление Путина
Кабмин попросил Порошенко уволить главу Укроборонпрома
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
«Газпром» категорически отказался платить Украине и подал в
noimageДолгожданный суд. В чью пользу решение Рады?
noimageШведы согласовали россиянам строительство Северного потока-2
noimageОбнародованы фото модернизированного для ВСУ Су-25М1К
noimageПять самых успешных американских франшиз XXI века
Лента новостей