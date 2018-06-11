Украинцы продолжают доставать доллары из заначек

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в мае составила 350,6 млн долл. Как сообщается на сайте Национального банка Украины, за месяц банки продали наличной валюты населению на 1,074 млрд долл., купили – на 723,3 млн долл.

Согласно приведенным данным, с начала года – за январь-май - показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил 966 млн долл.

Как сообщалось, чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в 2017 году составила 2,139 млрд долл.

Напомним, Нацбанк сообщил, что наиболее часто подделываемыми купюрами по итогам 2017 года были банкноты номиналом 500 грн и 100 долл.