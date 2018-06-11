Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
30.72
USD
26.14
RUB
0.42
EUR
30.74
USD
26.08
RUB
0.42
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Экономика и Финансы
11 июня 18, 13:47
Украинцы продолжают доставать доллары из заначек
Валюта
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По данным Нацбанка Украины, за прошлый месяц банки продали наличной валюты населению на 1,074 млрд долл., купили – на 723,3 млн долл.

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в мае составила 350,6 млн долл. Как сообщается на сайте Национального банка Украины, за месяц банки продали наличной валюты населению на 1,074 млрд долл., купили – на 723,3 млн долл.

Согласно приведенным данным, с начала года – за январь-май - показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил 966 млн долл.

Как сообщалось, чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в 2017 году составила 2,139 млрд долл.

Напомним, Нацбанк сообщил, что наиболее часто подделываемыми купюрами по итогам 2017 года были банкноты номиналом 500 грн и 100 долл.
telegraf.com.ua
Ещё по теме:
СБУ изъяла криптовалюту и оргтехнику у основателя ForkLog
Что нужно для построения эффективной системы продаж
Доллар в понедельник в обменных пунктах понизился
Фотожабы на "Прикрути": Кто не мерзнет, тот москаль
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В июле украинцам повышают пенсии и прожиточный минимум
noimageМинфин покидает вся команда Данилюка
noimage«Газпром» категорически отказался платить Украине и подал в
noimageДолгожданный суд. В чью пользу решение Рады?
noimageШведы согласовали россиянам строительство Северного потока-2
Лента новостей