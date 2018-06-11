В июле украинцам повышают пенсии и прожиточный минимум

В первую очередь такое решение повлияет на бюджетников, пенсионеров и тех, кто получает социальную помощь, в том числе субсидии.

Как и кто разбогатеет в Украине уже через несколько недель?

Как и кому повысят выплаты

"Каждый имеет право на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилье", - говорится в 47-й статье Конституции. В Украине "достаточным" считается доход не ниже прожиточного минимума. Его повышают дважды в год как минимум на уровень инфляции.

Грядущее повышение в июле составит 4,5% от прожиточного минимума, также на 4,5% увеличат социальные стандарты в декабре.В результате прожиточный минимум и минимальную пенсию в 2018-м поднимут на планируемый уровень роста цен – 9%. Для примера, сейчас украинские пенсионеры получают не меньше 1373 грн, в июле выплату увеличат до 1435 грн, то есть на 62 грн. Такое нововведение коснется только тех украинцев, которые не выполнили норму по стажу и сейчас получают меньше 1435 грн.

Согласно действующему закону, украинцы, которые отработали как минимум 35 лет, имеют право на заслуженном отдыхе получать минимум 40% минималки. Минимальная зарплата составляет 3723 грн, а гарантированный размер пенсии – 1490 грн. По оценкам старшего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, через несколько недель пенсии вырастут у менее миллиона украинцев. Остальные уже получают больше 1435 грн. Следующая индексация в этом году ожидается в декабре. Тогда минимальную пенсию повысят с 1435 до 1497 грн. Такое нововведение коснется уже большинства украинцев.

Помимо пенсии индексация коснется и прожиточного минимума. Его расчетный размер увеличится с 1700 до 1777 грн. К прожиточному минимуму привязаны должностные оклады чиновников, выплаты военнослужащим, часть штрафов и даже субсидии. Для примера, при доходе семьи из трех человек в 10 тыс. грн при прожиточном минимуме в 1700 грн обязательный платеж составит 1441,7 грн, а при 1777 грн – уже 1319,5 грн. Соответственно, если доход семьи не растет, а прожиточный минимум увеличивается, пропорционально растет и субсидия.

Отметим, военнослужащие, согласно закону, имеют право на разовую материальную помощь в размере двух прожиточных минимумов. На данный момент это 3400 грн, а после июльской индексации – 3554 грн.

Какой реальный прожиточный минимум в Украине

Минимальная пенсия в Украине должна быть на уровне около 2 772 грн. Именно столько на данный момент нужно пожилому украинцу, чтобы обеспечить себя самым необходимым набором товаров и услуг, подсчитали в Министерстве социальной политики. Прожиточный минимум для трудоспособного с учетом отчислений с зарплаты составляет 4213 грн.

К слову, чтобы обеспечить значительное повышение пенсий, также придется увеличить минимальные заработные платы. Для примера, если бы на данный момент минималка составляла 5 тыс. грн, то украинцы, которые выполнили норму по стажу, получали бы как минимум 2 тыс. грн (вместо действующих меньше 1,5 тысячи). Также повышение минимальная заработной платы позволяет увеличивать поступления в Пенсионный фонд.

Для примера, в прошлом году в том числе благодаря росту минималки собственные поступления Пенсионного фонда увеличились с 111,7 до 158,9 млрд грн (на 47,2 млрд). Дополнительные средства позволили осовременить выплаты и провести первый шаг пенсионной реформы.

Напомним, как ранее сообщалось, уже через 10 лет на пенсию смогут выйти только 55% 60-летних. Остальным придется работать до 63 или 65 лет. Такое нововведение предусмотрено принятой в октябре 2017-го пенсионной реформой. Тем, кто не заработает на пенсию, придется либо продолжить трудиться, либо довольствоваться социальной выплатой, размер которой может быть даже меньше прожиточного минимума.

Источник: obozrevatel.com

