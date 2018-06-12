У племянницы Петренко нашли элитную недвижимость в Киеве

Племянница министра юстиции Украины Павла Петренко Божена Кличук после его назначения стала владелицей двух квартир в элитных жилых комплексах в Печерском районе Киева. Об этом сообщают “Наші гроші“.

Так, в 2015-2016 гг. племянница министра юстиции приобрела активы, нынешняя рыночная стоимость которых - примерно 7 млн гривен. Собственных доходов на подобные приобретения в Кличук не было. На то время девушка была студенткой и работала младшим экономистом и помощником бухгалтера.

При этом обе квартиры девушка приобрела в 2015 г. Первая - двухкомнатные апартаменты 85 кв. м в киевском ЖК “Панорама“ на ул. Евгения Коновальца,44а (аналогичная квартира стоит сейчас около 3,5 млн гривен). Вторая - двухкомнатная квартира в 65 кв. м в доме по ул. Евгения Коновальца, 36в (ориентировочная стоимость сейчас - 2.5 млн гривен).

Отметим, что ни в одной из квартир Кличук не живет. Она проживает в третий, принадлежащей ее матери - на бульваре Шевченко.

Спустя год после покупки квартир, в сентябре 2016 г. Кличук стала обладательницей нового престижного автомобиля Lexus NX200. В автосалоне такой стоит больше 1 млн гривен.

Отец Кличук - врач, а мать Кличук - Оксана Петренко - ранее входила в состав бизнес-структур своего брата - нынешнего министра юстиции Петренко. Однако сейчас она работает преподавателем в Черновицком национальном университете Федьковича. Официальные совокупные доходы родителей за последние два с половиной года не позволили бы купить даже автомобиль Lexus.

По словам самой Кличук, ей помогала вся семья. В тоже время ее мать озвучила сразу несколько версий происхождения имущества дочери: подарок бабушки, наследство от дедушки, который умер 10 лет назад, и помощь от дяди-предпринимателя по отцовской линии - Романа Кличука.

В свою очередь дядя заявил, что помогает племяннице финансово с учебой и путешествиями, но не суммами, которых хватило бы на недвижимость и авто. Сам министр юстиции Петренко также опроверг свое участие в приобретениях племянницы.



