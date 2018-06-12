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Экономика и Финансы
12 июня 18, 18:39
В Украине упростили валютные переводы
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НБУ внес изменения в правила осуществления переводов физических лиц по текущим валютным неторговым операциям и их выплаты в Украине.

Национальный банк Украины разрешил банкам и их клиентам применять современные коммуникационные технологии Paperless (электронный документооборот) во время переводов иностранной валюты.

Об этом сообщается на сайте НБУ со ссылкой на изменения, утвержденные постановлением Правления регулятора, которые вступают в силу с 12 июня 2018 года.

Согласно сообщению, НБУ создает возможности для применения безбумажных технологий на рынке финансовых услуг и расширения круга участников этого рынка.

НБУ отметил, что благодаря изменениям клиенты банков смогут подавать электронные копии подтверждающих документов для осуществления переводов иностранной валюты за пределы Украины с текущих счетов в иностранной валюте, а банки смогут создавать электронные копии подтверждающих документов, представленных физическими лицами для осуществления перевода в бумажной форме, для их дальнейшего хранения.

Кроме того, регулятор разрешил физическим лицам с помощью международной платежной системы инициировать в гривне перевод в иностранной валюте за пределы Украины, а также по решению отправителя перевода, инициированного из-за границы в иностранной валюте, получить такой перевод в Украине в гривне.

Как сообщалось, Национальный банк оценил объем частных денежных переводов в Украину в 2017 году в 9,3 млрд долл. США, или 8,4% по отношению к ВВП.
telegraf.com.ua
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