Для обеспечения стабильности Украине нужно два транша МВФ

Национальный банк Украины решил, как обеспечить финансовую стабильность в стране. Для этого НБУ необходимо еще два транша от Международного валютного фонда. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

- Если Украина получит еще два транша до завершения программы МВФ, то краткие и среднесрочные риски для макроэкономической и финансовой стабильности сведутся к минимуму, - отметили в регуляторе.

В марте 2015 года МВФ запустил четырехлетнюю программу EFF помощи Украине общим объемом 17,5 миллиардов долларов. Последний третий и четвертый транши Украина получила в апреле 2016 года и в апреле 2017 года.

В течении пяти лет Украина должна будет выплатить МВФ 8,3 миллиарда долларов.

В текущем году Киев рассчитывает на новую помощь. После принятия закона об Антикоррупционном суде между Украиной и траншем от МВФ осталось одно единственное препятствие – тарифы на газ. В фонде требуют выровнять цену на топливо для промышленных предприятий и населения. И похоже, в ближайшее время такое решение может быть принято.



