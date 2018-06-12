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Новости
Экономика и Финансы
12 июня 18, 18:43
Для обеспечения стабильности Украине нужно два транша МВФ
НБУ
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Киев рассчитывает получить желаемые кредиты до конца текущего года.

Национальный банк Украины решил, как обеспечить финансовую стабильность в стране. Для этого НБУ необходимо еще два транша от Международного валютного фонда. Об этом 12 июня сообщили в пресс-службе ведомства.

- Если Украина получит еще два транша до завершения программы МВФ, то краткие и среднесрочные риски для макроэкономической и финансовой стабильности сведутся к минимуму, - отметили в регуляторе.

В марте 2015 года МВФ запустил четырехлетнюю программу EFF помощи Украине общим объемом 17,5 миллиардов долларов. Последний третий и четвертый транши Украина получила в апреле 2016 года и в апреле 2017 года. 

В течении пяти лет Украина должна будет выплатить МВФ 8,3 миллиарда долларов.

В текущем году Киев рассчитывает на новую помощь. После принятия закона об Антикоррупционном суде между Украиной и траншем от МВФ осталось одно единственное препятствие – тарифы на газ. В фонде требуют выровнять цену на топливо для промышленных предприятий и населения. И похоже, в ближайшее время такое решение может быть принято.

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kp.ua
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