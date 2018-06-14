В силу вступает Закон об Антикоррупционном суде

В Украине вступил в силу закон № 2447-VIII о Высшем антикоррупционном суде. Вчера документ опубликовали в официальном парламентском издании "Голос Украины".

Закон обязывает в течение года сформировать Антикоррупционный суд, в состав которого должны войти по крайней мере 35 судей, из которых хотя бы 10 - представители Апелляционной палаты. Документ предлагает президенту внести в Раду проект закона о создании нового суда.

В течение месяца после назначения 35 судей старший из них должен созвать собрание, на котором определят дату начала работы органа и решат организационные вопросы.

Судей Антикоррупционного суда будет выбирать Высшая квалификационная комиссия судей (ВККС) с помощью шести членов Совета международных экспертов. Поэтому сначала нужно создать этот Совет.

Членов Общественного совета международных экспертов определит ВККС исключительно из кандидатур, предложенных международными организациями, с которыми Украина сотрудничает в сфере предотвращения коррупции. Когда кандидатов будет как минимум 12, ВККС выберет представителей Общественного совета на открытом заседании.

Международными экспертами смогут стать как иностранцы, так и граждане Украины. Требования - безупречная деловая репутация, высокие моральные качества и опыт работы за рубежом от 5 лет в осуществлении процессуального руководства, в поддержании гособвинения в суде или судопроизводстве в делах о коррупции.

Членов Совета международных экспертов назначают на два года без права вновь занимать такую должность. Им будут выплачивать вознаграждение из государственного бюджета на время участия в процедурах отбора судей. Сумма равна должностному окладу судьи Верховного суда, а это 132 тыс. 150 грн в этом году. Если человек проживает за границей, ему компенсируют расходы на жилье и переезд.

Когда изберут шестерых членов Общественного совета международных экспертов, можно будет переходить к отбору судей Антикоррупционного суда.

Принцип такой. ВККС объявляет отбор кандидатов, желающие подают документы, ВККС проверяет их и допускает к отборочному экзамену, потом - проверка на предмет коррупции. Те, кто прошел этот этап, проходят спецподготовку и сдают отборочный экзамен. По результатам ВККС публикует официальный список кандидатов.

В течение всего этого времени Совет международных экспертов собирает и анализирует информацию о кандидатах, предоставляемую ВККС. Трое международных экспертов могут инициировать специальное совместное заседание, если есть сомнения в соответствии кандидата должности. Перед совместным заседанием ВККС и Совета по запросу трех международных экспертов могут провести предварительное собеседование с кандидатами, причем на нем должны присутствовать все шесть членов Общественного совета.

"Сомнительный" кандидат сможет занять должность судьи Антикоррупционного суда, если его поддержат на совместном заседании по крайней мере 9 представителей ВККС и по меньшей мере три международных эксперта.

У судей Высшего антикоррупционного суда должен быть опыт работы на должности судьи от 5 лет или на должности адвоката 7 лет, или научной деятельности в области права от 7 лет. Есть еще вариант совокупного стажа на должности судьи/ученого в области права не менее 7 лет. Также у такого судьи должны быть знания и навыки для осуществления судопроизводства в коррупционных делах.

Не смогут стать судьями Антикоррупционного суда бывшие сотрудники правоохранительных органов, НАБУ, НАПК, Антимонопольного комитета, Счетной палаты, Фискальной службы, Госслужбы финансового мониторинга, ВККС, Высшего совета юстиции и т. д.

Судей Антикоррупционного суда планируют защищать, а по заявлению - и членов их семей (связанных с ними общим бытом, жен/мужей, детей и людей, находящихся под опекой судьи).

Предусмотренные законом изменения в Уголовный процессуальный кодекс вступят в силу, когда начнет действовать Высший антикоррупционный суд. В частности, там говорится о подсудности нового органа. Также там есть раскритикованные Transparency International нормы, согласно которым апелляции по делам НАБУ будет рассматривать не Апелляционная палата Антикоррупционного суда, а суды общей юрисдикции.