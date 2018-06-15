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Новости
Экономика и Финансы
14 июня 18, 22:29
Когда и на сколько в Украине повысят зарплаты
гривны,Зарплата
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В ближайшее время в Украине может измениться размер средних зарплат.
На сегодняшний день в Украине каждый четвертый зарабатывает меньше 4,2 тыс. грн и фактически находится за чертой бедности. Всреднем украинцы зарабатывают 8480 грн. При этом медианная заработная плата составляет 5935 грн, а каждый четвертый получает меньше 4 тыс. грн.

Как могут вырасти зарплаты?

Средняя заработная плата в следующем году, согласно прогнозам, будет колебаться от 8160 до 10400 грн. Часть роста «съест» инфляция, однако она, согласно прогнозам, с каждым годом будет замедляться. Если в этом году цены могут вырасти на 7%-13,4%, то уже через два года – всего на 6% — 7,9%.

По прогнозам НБУ, украинцы в следующем году будут в среднем зарабатывать 8160 грн, а в 2020-м — 8918 грн. Оценки Нацбанка оказались одними из самых пессимистичных. Так, Кабинет министров в резолюции предположил: в 2019 году средняя зарплата достигнет 9,5 тыс., а в 2020-м — 10,5 тыс. грн. В то же время в консенсус-прогнозе Министерства экономического развития и торговли спрогнозировали среднюю зарплату в следующем году на уровне 10,4 тыс. грн, а еще через год — 11,8 тыс.

Напоминаем, что по данным Международной организации труда, половина украинских зарплат полностью или частично находится в тени. А львиная часть вовсе не оформляется. Так, из 26 млн экономически активного населения официально работают более 10 млн человек. Остальные либо безработные, либо работают в теневом секторе. 

Источник: mhub.top
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