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Экономика и Финансы
15 июня 18, 14:12
Когда украинцев лишат кабельного телевидения? Дату изменили
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Кабинет министров Украины продлил до 31 августа 2018 года отключение аналогового вещания
Решение было принято на заседании правительства.

Кабмин внес изменения в план использования радиочастотного ресурса, утвержденного постановлением правительства, от 9 июня 2006 года, и изменил срок прекращения использования радиотехнологии с 30 июня на 31 августа 2018 года, а для Киева и Кировоградской области — до 31 июля 2018 года.

Ранее, 18 февраля 2018 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания одобрил проект плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания, разработанный во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины.

Необходимость переноса сроков чиновники аргументировали тем, что переход от аналогового к цифровому вещанию должен быть поэтапным. Отказ от аналогового вещания, по словам чиновников, позволит повысить уровень информационной безопасности Украины.



Согласно предыдущему решению Кабмина, поэтапное отключение аналогового сигнала в Украине должно было начаться летом, с 1 июля.

«Принятие данного решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации», — аргументировали необходимость предыдущей пролонгации в Кабмине.

Как сообщалось, телевизионщики утверждают, что у десятков региональных вещателей нет даже цифровых лицензий. Кроме того, в Украине есть только одна цифровая компания, но и та — с непрозрачной структурой собственности.

«У нас на сегодня единственным цифровым монополистом остается компания с непрозрачной структурой собственности», — заявляла Ольга Большакова из независимой ассоциации вещателей.



«Те люди, которые не имеют альтернативного вида вещания, или по каким-то причинам не могли и не могут приобрести оборудование — они останутся без телевизора», — сказал исполнительный директор группы компаний «1 + 1» Ярослав Пахольчук.

Жители крупных городов уже обзавелись тюнерами, а вот в регионах с этим проблема.

«Насколько Украина готова — я не знаю, потому что технически возможности мониторить готовность перехода у нашего министерства нет», — признавала первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова. Кроме того, неизвестно, как будет осуществляться вещание на оккупированных территориях.

Источник: politeka.net/
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