Когда украинцев лишат кабельного телевидения? Дату изменили

Решение было принято на заседании правительства.





Кабмин внес изменения в план использования радиочастотного ресурса, утвержденного постановлением правительства, от 9 июня 2006 года, и изменил срок прекращения использования радиотехнологии с 30 июня на 31 августа 2018 года, а для Киева и Кировоградской области — до 31 июля 2018 года.





Ранее, 18 февраля 2018 года Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания одобрил проект плана поэтапного отключения аналогового телерадиовещания, разработанный во исполнение распоряжения Кабинета министров Украины.





Необходимость переноса сроков чиновники аргументировали тем, что переход от аналогового к цифровому вещанию должен быть поэтапным. Отказ от аналогового вещания, по словам чиновников, позволит повысить уровень информационной безопасности Украины.













Согласно предыдущему решению Кабмина, поэтапное отключение аналогового сигнала в Украине должно было начаться летом, с 1 июля.





«Принятие данного решения обеспечит непрерывность телерадиовещания на всей территории Украины и конституционное право граждан на беспрепятственное получение информации», — аргументировали необходимость предыдущей пролонгации в Кабмине.





Как сообщалось, телевизионщики утверждают, что у десятков региональных вещателей нет даже цифровых лицензий. Кроме того, в Украине есть только одна цифровая компания, но и та — с непрозрачной структурой собственности.





«У нас на сегодня единственным цифровым монополистом остается компания с непрозрачной структурой собственности», — заявляла Ольга Большакова из независимой ассоциации вещателей.













«Те люди, которые не имеют альтернативного вида вещания, или по каким-то причинам не могли и не могут приобрести оборудование — они останутся без телевизора», — сказал исполнительный директор группы компаний «1 + 1» Ярослав Пахольчук.





Жители крупных городов уже обзавелись тюнерами, а вот в регионах с этим проблема.





«Насколько Украина готова — я не знаю, потому что технически возможности мониторить готовность перехода у нашего министерства нет», — признавала первый заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова. Кроме того, неизвестно, как будет осуществляться вещание на оккупированных территориях.



