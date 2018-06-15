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Новости
Экономика и Финансы
15 июня 18, 16:02
Первым заместителем главы Нацбанка стала Екатерина Рожкова
Екатерина Рожкова
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Первоначально на место Рожковой пророчили Сергея Холода
Совет Национального банка одобрил кандидатуру Екатерины Рожковой на должность первого заместителя главы НБУ. Об этом пишет издание FinClub.


Сергей Холод, которому раньше пророчили кресло первого заместителя, вошел в состав правления Национального банка.

"Совет Национального банка Украины по предложению председателя Национального банка Украины Якова Смолия, руководствуясь ст. 9 закона "О Национальном банке Украины", утвердил на внеочередном заседании Совета первым заместителем председателя НБУ Катерину Рожкову и заместителем председателя Сергея Холода", — сообщил глава Совета НБУ Богдан Данилишин.

Как известно, председатель Национального банка Яков Смолий вчера подал представление в Совет НБУ на заполнение вакантных должностей в правлении НБУ.

Как известно, 15 марта  2018 года Верховная Рада проголосовала за назначения Якова Смолия, чью кандидатуру внес президент Петр Порошенко, на должность нового главы Национального банка. Соответствующее решение поддержали 247 народных депутатов.

Перед голосованием за Смолия депутаты уволили Валерию Гонтареву с должности главы НБУ.

16 марта глава Национального банка Яков Смолий заявил, что у него нет планов менять состав правления. Об этом он заявил в комментарии журналистам.

Речь идет о новом члене правления, который возглавит то направление, за которое ранее отвечал сам Смолий, — платежные системы, денежное обращение и информационные технологии. 

Сейчас в состав правления НБУ входят Роман Борисенко, Екатерина Рожкова, Дмитрий Сологуб и Олег Чурий.

Борисенко сейчас контролирует департаменты бухгалтерского учета, персонала (ранее его возглавлял), финансового контроллинга, обеспечения деятельности НБУ.

Рожкова отвечает за банковский надзор, проверки банков, финансовый мониторинг, мониторинг связанных с банками лиц, департаменты лицензирования и методологии.

Сологуб контролирует направления монетарной политики и экономического анализа, департаменты финансовой стабильности, статистики и отчетности.

Чурий курирует подразделения по сопровождению кредитов, депозитарной деятельности НБУ, департамент открытых рынков и отдел корпоративных прав.
Delo
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