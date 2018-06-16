Почему наше родное подсолнечное масло в Европе дешевле?

На днях одно из новостных агентств сравнило цены на некоторые продукты в Украине и Германии. И оказалось, что подсолнечное масло, несмотря на то, что мы сами его и производим, уже дешевле в Европе, нежели у нас. Мы пошли дальше и решили сравнить цены на другие популярные продукты в наших супермаркетах и немецких. Для примера мы взяли онлайн супермаркет Rewe Dein Markt и сайт по доставке продуктов из украинских торговых сетей. И вот что у нас получилось.

К сожалению, попробовать качество сыров, которые представлены в Германии, сложно из киевской редакции, поэтому мы решили сравнить цены только на те продукты, которые можно оценивать по определенным параметрам. То есть, сыр Гауда из средней ценовой категории мы сравниваем с украинскими средними сырами.

Например, обычное молоко в упаковке типа "тетрапак". В Германии оно стоит 60 евроцентов или около 18 грн на наши деньги. В Украинских магазинах такое же молоко длительного хранения стоит от 25 грн.

Йогурты в немецком магазине стартуют от 50 евроцентов (15 грн) за банку в 500 грамм, в то же время у нас за баночку в 280 грамм нужно отдать от 19 грн.

Сыр Гауда в упаковке 300 граммов стоит 1,69 евро. В переводе на килограммы, это около 5,63 евро или около 173 грн за кг. В Украине большинство твердых сыров стоит от 185 до 200 грн. То есть, опять же в германии этот продукт дешевле

Еще больше поражает цена сыра "филадельфия" в немецком супермаркете баночка в 175 граммов стоит 0,99 евроцентов, у нас аналогичная упаковка – 98 гривен.

Дороже в Германии стоит масло. За стандартную упаковку просят 2.49 евро (75 грн), в Украине его продают от 40 грн за аналогичную упаковку. Ну хоть что-то у них стоит дороже!

В этой категории товаров, украинские цены еще не догнали немецкие. Килограмм куриного филе в Германии стоит 7 евро (210 грн), тогда как у нас его можно купить за 99 грн. Куриные ножки там стоят 2,5 евро (75 грн) против 46 грн у нас.

А вот наша свинина уже вплотную приблизилась к немецкой. Свиная вырезка стоит там 5,27 евро (162 грн), а в Украинских магазинах около 140 грн.

Говядина тоже дешевле у нас. Там она стоит около 13 евро (400 грн) за килограмм, а в Украине – от 140 грн за килограмм.

Как мы написали выше, именно стоимость подсолнечного масла и стала причиной написания этого материала. В Германии оно продается по 1,1 евро (33 грн), у нас же литровые бутылки – по 35 гривен. Интересно, что наша страна является одним из крупнейших экспортеров этого продукта и не исключено, что в Германии продается именно отечественное подсолнечное масло.

А вот яйца дешевле у нас. В Европе упаковка из 4 штук стоит около 1 евро или 7,5 грн за яйцо. У нас же их цена не превышает 3-3,5 грн за штуку.

Остальные цены вы сами можете проверить на сайте немецкого магазина www.shop.rewe.de.

Почему же у нас некоторые продукты стоят дороже, чем в Германии? Эксперты говорят, что на рынке может быть картельный сговор.

- Антимонопольный комитет Украины по итогам проведенного мониторинга считает рынок куриных яиц непрозрачным и возможно откроет дело в отношении некоторых игроков рынка за картельный сговор, - поясняет генеральный директор Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко. - Обратил внимание представителей Комитета на рынок подсолнечного масла, события на котором сейчас идут в разрезе мировых тенденций. В этом году ожидается рекордное производство подсолнечного масла и цены на мировом рынке идут вниз уже 1,5 месяца. В Украине - наоборот. Цены медленно, но уверенно шагают вверх. Сейчас крупные производителии продуктов питания имеют возможность проводить антиконкурентные действия и влиять на ценообразование.