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Экономика и Финансы
16 июня 18, 09:48
В НБУ рассказали, что нужно для укрепления гривны
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Качество жизни украинцев может повыситься через реальные преобразования экономики, а не декларативные повышение социальных стандартов.
Реально увеличить платежный баланс Украины может увеличение внутреннего производства и экспорта. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, сообщает пресс-служба НБУ. 

По словам Смолия, улучшение состояния экономики скажется, в свою очередь, и на курсе гривны.  Читай также: Курс валют на 11 июня: гривна вернулась к росту

“Улучшать состояние платежного баланса необходимо не манипуляциями с цифрами с помощью курса гривни, а реальным увеличением внутреннего производства и экспорта“, - подчеркнул Смолий. 

По его словам, для преобразований в экономике важны структурные реформы, в том числе для привлечения долгосрочного капитала в Украину, а одной из ключевых в этом направлении является судебная реформа. 

Смолий подчеркнул, что только структурные реформы позволят по-настоящему повысить качество жизни украинцев.

“Повышение социальных стандартов - это, конечно, хорошо, но жить на самом деле успешно и благополучно можно только за счет реальных доходов, которые создает экономика“, - пояснил он. 

При этом глава НБУ заявил, что при высокой инфляции монетарная политика регулятора будет оставаться жесткой, хотя это и мешает оживлению экономического роста.

“Если мы хотим, чтобы кто-то купил оборудование, создал производство, реализовал инфраструктурный проект, то должны взять под контроль инфляцию, иначе ни один долгосрочный, стратегический инвестор сюда не придет“, - пояснил Смолий. Ранее в НБУ спрогнозировали, сколько заробитчане перечислят в Украину в текущем году.

Источник: dengi.ua
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