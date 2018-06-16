В НБУ рассказали, что нужно для укрепления гривны

Реально увеличить платежный баланс Украины может увеличение внутреннего производства и экспорта. Об этом заявил глава Национального банка Украины Яков Смолий, сообщает пресс-служба НБУ.





По словам Смолия, улучшение состояния экономики скажется, в свою очередь, и на курсе гривны. Читай также: Курс валют на 11 июня: гривна вернулась к росту





“Улучшать состояние платежного баланса необходимо не манипуляциями с цифрами с помощью курса гривни, а реальным увеличением внутреннего производства и экспорта“, - подчеркнул Смолий.





По его словам, для преобразований в экономике важны структурные реформы, в том числе для привлечения долгосрочного капитала в Украину, а одной из ключевых в этом направлении является судебная реформа.





Смолий подчеркнул, что только структурные реформы позволят по-настоящему повысить качество жизни украинцев.





“Повышение социальных стандартов - это, конечно, хорошо, но жить на самом деле успешно и благополучно можно только за счет реальных доходов, которые создает экономика“, - пояснил он.





При этом глава НБУ заявил, что при высокой инфляции монетарная политика регулятора будет оставаться жесткой, хотя это и мешает оживлению экономического роста.





“Если мы хотим, чтобы кто-то купил оборудование, создал производство, реализовал инфраструктурный проект, то должны взять под контроль инфляцию, иначе ни один долгосрочный, стратегический инвестор сюда не придет“, - пояснил Смолий. Ранее в НБУ спрогнозировали, сколько заробитчане перечислят в Украину в текущем году.



