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Экономика и Финансы
16 июня 18, 09:54
Перерасчет пенсий с 1 июля: кто и сколько получит
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С 1 июля 2018 года около 700 тысяч пенсионеров в связи с ростом социальных стандартов увеличат размер пенсии с 1373 гривен до 1435 гривен.

Перерасчет пенсий в связи с ростом социальных стандартов с 1 июля коснется 700 тысяч пенсионеров. Об этом в ходе брифинга сообщил заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Владислав Машкин.

"С первого июля изменится такой показатель как прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность, что влечет за собой перерасчет пенсий", - напомнил он.

Чиновник отметил, что это промежуточный пересчет, поскольку с 1 октября 2017 года минимальная пенсия установлена на уровне 1452 грн, что выше прожиточного минимума в 1373 грн, даже после его увеличения на 62 грн.

"Прожиточный минимум увеличивается на 62 грн и перерасчету будут подлежать пенсии около 700 тысяч человек. Это те люди, которые не имели достаточного страхового стажа для назначения пенсии в минимальном размере на уровне 1452 грн по состоянию на октябрь прошлого года. То есть это незначительное количество людей, которым будет в связи с ростом прожиточного минимума увеличен размер пенсии. Эти люди получают 1373 грн, а будут получать 1435 грн", - сказал он.

Как сообщалось, средний размер пенсии в Украине с начала текущего года вырос на 38 грн и составил в мае 2517,82 грн.
telegraf.com.ua
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