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Экономика и Финансы
16 июня 18, 19:50
СБУ требует заблокировать в Украине 181 сайт
СБУ
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В черном списке присутствуют сайты сепаратистов, веб-странички крымских властей, многие российские информационные агентства.
СБУ разослала интернет-провайдерам письмо, в котором требует блокировки 181 ресурса на территории страны, сообщает издание Страна, в распоряжении которого есть соответствующий документ.   

В списке присутствуют сайты самопровозглашенных ДНР и ЛНР, веб-странички крымских властей, многие российские информационные агентства, все поддомены платежного сервиса Webmoney. А также крупнейший российский информационный сайт ria.ru (входит в государственный медиа-холдинг Россия Сегодня), сайт телеканала Культура, сайт информационной программы Вести на телеканале Россия.     

Кроме того, СБУ предписала заблокировать сайт так называемого "Украинского народного трибунала" - донецкой общественной организации, которая "судит" высших чиновников Украины.   

Как пишет СБУ в письме провайдерам, эти ресурсы блокируются во исполнение недавнего указа Петра Порошенко о санкциях.   

Стоит отметить, что в Украине уже недоступны многие сайты из списка.  

Напомним, ранее Служба безопасности Украины заявляла, что обнаружила более трех десятков сайтов, которые были зарегистрированы в украинской доменной зоне и где пропагандировались идеи международного терроризма.
bigmir.net
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