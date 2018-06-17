СБУ требует заблокировать в Украине 181 сайт





В списке присутствуют сайты самопровозглашенных ДНР и ЛНР, веб-странички крымских властей, многие российские информационные агентства, все поддомены платежного сервиса Webmoney. А также крупнейший российский информационный сайт ria.ru (входит в государственный медиа-холдинг Россия Сегодня), сайт телеканала Культура, сайт информационной программы Вести на телеканале Россия.





Кроме того, СБУ предписала заблокировать сайт так называемого "Украинского народного трибунала" - донецкой общественной организации, которая "судит" высших чиновников Украины.





Как пишет СБУ в письме провайдерам, эти ресурсы блокируются во исполнение недавнего указа Петра Порошенко о санкциях.





Стоит отметить, что в Украине уже недоступны многие сайты из списка.





Напомним, ранее Служба безопасности Украины заявляла, что обнаружила более трех десятков сайтов, которые были зарегистрированы в украинской доменной зоне и где пропагандировались идеи международного терроризма.

