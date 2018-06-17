Высшее образование - самая глупая инвестиция в ребенка?

Ругать отечественное высшее образование — излюбленная народная забава в нашей стране, пишет Майя Тульчинская в №11 Журнала Корреспондент. Мы вообще любим жаловаться на жизнь, но образование и медицина — пожалуй, самые популярные темы для вздохов и стенаний. Три основных нарекания обывателей на украинские вузы: непрозрачный механизм поступления, всепроникающая коррупция и, самое главное, оторванность от требований рынка.

Да хоть Тараса Бульбу вспомните: с чего старый Тарас начал беседу со своими сынами, вернувшимися из бурсы? С троллинга, как бы сказали сейчас. С шуточек по поводу бесполезности полученного в бурсе образования.

А что сейчас? Послушать критиков, так в украинский вуз невозможно поступить; если поступил, его невозможно окончить, не давая взяток направо и налево; а уж если окончишь — тут-то и окажется, что все это было зря, ничему полезному тебя не научили и никому ты на рынке труда не нужен.

Так ли это на самом деле, мы выясняли, опросив десятки студентов, недавних выпускников вузов и их родителей. И сегодня постараемся развенчать некоторые популярные мифы. Начнем с поступления.

ВНО работает

Сложно сказать, является ли ВНО в нынешнем виде совершенным, но то, что оно упростило систему поступления в вузы и сделало ее более прозрачной, — это факт. Прикинуть проходные баллы на тот или иной факультет и оценить свои перспективы можно, исходя из данных прошлых лет.

Например, для поступления на бюджетную форму обучения в Одесский государственный университет, который по ряду специальностей входит в топ-10 рейтинга вузов по версии журнала Деньги, достаточно баллов в диапазоне 175-185. Самые популярные университеты страны, такие как Киево-Могилянская академия, КНУ, медицинские и юридические академии, могут потребовать от 185 баллов и выше. Это довольно высокие баллы, но вполне достижимые.

Повысить свои шансы на поступление можно и другими способами. Многие вузы, в том числе самые востребованные, предлагают подготовительные курсы и начисляют дополнительные баллы при поступлении тем, кто их окончил. Учитываются и другие достижения абитуриента: призовые места на олимпиадах по профильным предметам, дипломы Малой академии наук. Также некоторые вузы, например, КПИ, применяют дифференцированные коэффициенты для баллов ВНО. В результате баллы по математике и физике влияют на итоговый рейтинг абитуриента больше, чем балл по украинскому языку и литературе. Таким образом, исключается ситуация, при которой будущий гений программирования не попадет в университет из-за того, что он не силен в литературоведении.

Если школьник действительно готов к поступлению, владеет выбранными предметами на высоком уровне и не допускает глупых ошибок на ВНО, у него есть все шансы учиться в одном из лучших вузов страны. И даже за счет государства.

И это правда: талантливые и работоспособные школьники легко справляются с поступлением. Получив баллы выше 190 по трем выбранным предметам, можно смело претендовать на бюджетную форму в любом из лучших вузов страны. Конечно, это очень высокий уровень требований, и далеко не все абитуриенты могут эту планку преодолеть.

Но и в странах с давними университетскими традициями гранты на бесплатное обучение получают только самые одаренные и перспективные студенты, только звезды. В крайнем случае талантливые юные спортсмены. Все остальным приходится учиться за деньги.

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Контракт по силам

Стоимость обучения на контрактной форме в год — от скромных 12-15 тыс. грн в региональных университетах до весомых 50-55 тыс. грн на престижных факультетах столичных вузов. И если 1 тыс. грн в месяц за образование могут себе позволить многие, то 4-5 тыс. грн будут более ощутимы для семейного бюджета. Но и они не выглядят катастрофически недоступными.

Многие студенты востребованных специальностей, таких как IT, дизайн, архитектура, уже на старших курсах, работая неполный день, зарабатывают за месяц больше, чем стоит месяц их обучения по контракту. А после выпуска, при наличии практических навыков и готовности работать, вполне могут рассчитывать на доходы от 15 тыс. в месяц и выше. Затраты на обучение и содержание студента могут полностью окупиться за первые несколько лет его карьеры.

Также контрактная форма обучения позволяет менять специализацию, получать дополнительное образование, осваивать не одну, а несколько профессий одновременно.

Взятки гладки?

Преподаватели не любят об этом говорить, но спроси любого, кто не работает в системе образования, и он скажет: в вузах процветает коррупция! Для родителей, которые отправляют детей учиться за рубеж, отсутствие коррупции в европейских университетах — одна из главных причин такого решения. Все они в один голос говорят: «Там надо учить, а не платить».

Бытует мнение, что на некоторых специальностях просто невозможно получить диплом без оплаты «неправомерной выгоды» преподавателям. Зачеты, экзамены, курсовые, защита диплома — за все это нужно платить, и знания студента значения не имеют. Нет денег — можешь не доставать зачетку. Мамы первокурсников обсуждают животрепещущий вопрос: «Сколько у вас стоит сессия?». Так что же, взятки — это еще одна статья в смете расходов на обучение? Их тоже нужно учесть, планируя затраты на образование ребенка?

Так ли это на самом деле, мы решили спросить самого беспристрастного эксперта — выпускницу медицинского университета. Коррупция в медицине и в медицинском образовании давно стала притчей во языцех, и, кажется, диплом врача уж точно нельзя получить без взяток. Однако хорошие способности, усердие и огромное желание учиться позволяют стать исключением из этого правила.

Чтобы исключить взятки из расходов на образование, достаточно просто учиться. Как это делали поколения студентов во все времена.

Чему учат и чему не учат в вузах

Сложно спорить с тем, что материальная база многих отечественных университетов устарела — не только морально, но и физически. В естественных науках, медицине, информационных технологиях и многих других сферах зарубежные университеты далеко впереди в части оснащения, техники, возможностей для практических занятий.

Более того, преподаватели с многолетним стажем часто не успевают за современными технологиями, и наступает тот неловкий момент, когда студенты лучше владеют предметом, чем экзаменаторы. Целому ряду современных специальностей, которые рождаются на наших глазах, украинские вузы не в состоянии научить по независящим от них причинам. Крутые профи в сфере SMM, SEO или бизнес-планирования не пойдут преподавать в вуз, они нарасхват, и час их времени иногда стоит больше, чем месячная зарплата преподавателя.

В этих сферах студентам остается только самообразование, профильные курсы и ее величество практика.

Звучит печально. Но не стоит забывать, что кроме современных технологий существует еще и фундаментальная наука. Функциональный анализ и дифференциальные уравнения как направления математической науки разрабатываются достаточно давно, и в рамках университетского курса в них не происходит революционных изменений уже десятки лет. Шедевры мировой литературы и классические стили архитектуры также не меняются каждые пять лет. Базовая теоретическая подготовка не зависит от веяний времени, вопрос лишь в том, на каком уровне дают ее вузы.

Компании испытывают кадровый голод и готовы сами доучивать молодых специалистов, если те приходят с достойной теоретической базой и высокой мотивацией. А хороший отечественный вуз может дать то, что самообразованием не доберешь, — фундаментальную базу и отличную организацию мозгов. Правильно организованные мозги способны к восприятию и перевариванию чего угодно на протяжении долгих лет после вручения диплома.

Резюме: не платить, учить иностранный, работать с третьего курса

В заключение мы решили предоставить слово инсайдеру, преподавателю вуза с 20-летним стажем. По ее словам, отечественная высшая школа скорее жива, чем мертва. А чтобы она стала еще живее, нужны обоюдные усилия — не только вузов, но и студентов, уверена Елена, преподаватель факультета журналистики.

По ее мнению, ситуация с высшим образованием в Украине не так хороша, как нам бы хотелось, но и не так плоха, как принято считать. Да, студенты и их родители любят рассуждать о коррупции в вузах и о том, что учебные планы устарели, студентов не учат тому, что пригодится им в работе.

Но коррупция — это ведь обоюдоострый меч. Никто не будет ставить зачеты за деньги, если никто не будет эти деньги за зачеты предлагать. Увы, многие студенты хотят учить только то, что им интересно, а с теми предметами, которые они считают ненужными, предпочитают «решать вопросы». И это — абсолютная правда. Скажем, случаев «вымогания» вознаграждений практически нет. А вот студентов, желающих «порешать вопросы», увы, хватает.

И тут мы переходим ко второй теме — «неактуальные» программы. Простите, как может человек в 17 лет, без опыта работы и без жизненного опыта решать, какие предметы ему нужны, а какие — нет, задается вопросом собеседница Корреспондента Елена. Как можно выучиться на журналиста, не изучив психологию, культурологию, не имея никакой базы общего образования? Как можно научиться писать, не изучив классическую литературу?

Люди часто подходят к высшему образованию слишком утилитарно: научите меня только тому, что я прямо завтра смогу конвертировать в деньги, а все остальное меня не интересует. Но университет — это не курсы кройки и шитья, уверена Елена, готовящая будущих акул пера и микрофона. Современный университет должен научить человека думать, анализировать, работать с информацией, а главное — научить учиться, поскольку учиться выпускнику придется всю оставшуюся жизнь.

Прошли те времена, когда можно было в 22 года получить диплом, и готово — у тебя есть специальность на всю жизнь. В мире все так быстро меняется, новые подходы и технологии рождаются прямо у нас на глазах, и невозможно сегодня научить студента тому, что ему понадобится в работе через пять лет. Про это не то что не написан учебник, этого еще просто нет в природе, это еще не изобрели!

Поэтому не надо ждать от вузов, что они дадут студентам все те практические навыки, которые будут высоко котироваться на рынке труда. Набираться актуальной практики студентам нужно самим — на стажировках, онлайн-курсах, мастер-классах лучших профессионалов. А вот базу, фундаментальные знания, над которыми не властно время, может дать университет. И я могу с уверенностью сказать, у нас в стране есть университеты, которые отлично справляются с этим заданием, — убеждена Елена.

Вот и получается, что главный навык, который студент должен непременно вынести из альма-матер, — умение непрерывно учиться всю свою жизнь. Это умение появляется как раз в результате качественного обучения фундаментальным наукам.

А если хочется стать специалистом в крутом hi-tech? Тут, увы, особого выбора нет — придется завершать обучение за рубежом. В ближайшие годы сравнимые возможности будут у буквально считанных факультетов немногих самых топовых вузов.

И да, придется вкладывать деньги, время и силы в качественное изучение иностранных языков. Именно во множественном числе. Потому что в быстро развивающемся мире стандартом становится Eng+1, то есть знание английского и еще одного иностранного. Точно таким же обязательным условием крутой карьеры становится первый успешный опыт работы, полученный до окончания вуза. В том числе и для того, чтобы на последних курсах самостоятельно скорректировать собственную программу обучения.

ГОВОРЯТ ЧИТАТЕЛИ

Андрей, отец студента КПИ

Я, может быть, плохой папа, но я совершенно не волновался, поступит мой сын или нет. Для меня было очевидно, что он поступит, причем на бюджет. У него все хорошо с физикой и математикой, он участвовал в олимпиадах, для него эти задачки, которые на ВНО дают, — даже не разминка. Он и получил свои 198 баллов по математике и 197 — по физике, уж не знаю, чего там еще до 200 не хватило. У него и по украинскому языку была приличная оценка, но это было не столь важно, на украинский был понижающий коэффициент. Поступил на бюджет в КПИ без всяких проблем и волнений с нашей стороны.

Помню, как я поступал в университет больше 30 лет назад… Лучше не вспоминать. Хотя подготовка у меня была ничуть не хуже, чем у сына сейчас. Но тогда другие факторы могли стать решающими.

Сейчас ничего этого нет. Никого не волнует, кто ты, как твоя фамилия, кто твои родители. Получил высокие баллы — заходи, учись.

Наталья Коганкова, мама выпускницы Национального университета физического воспитания и спорта

По первой специальности моя дочь — эколог, получила степень бакалавра в Могилянке, училась на бюджете, у нее были хорошие баллы ВНО. Но вначале четвертого курса решила, что в магистратуру не хочет, а пойдет в институт физкультуры. У нее спортивное прошлое, была тренерская практика с любителями. Поступила на второе высшее заочно. Два года на контракте — 24 тыс. грн, недавно получила диплом специалиста. Работает тренером по теннису, в среднем зарабатывает 18 тыс. грн в месяц.

Параллельно в начале четвертого курса она пошла учиться в КАМА, специальность — мода, курс — шесть месяцев, 20 тыс. грн. После него в EDS (Европейская школа дизайна), специальность — графический дизайн, 16 тыс. грн. Теперь в свободное время подрабатывает графическим дизайнером на фрилансе, еще несколько тысяч в месяц получает. Ее тренерская деятельность хороша тем, что оставляет достаточно свободного времени для еще одной работы. Или еще одного образования, если захочет.

На примере своей дочки я поняла, что в 16-17 лет после школы они еще толком не знают, чего хотят. Поэтому неплохо бы поступать на бюджет. А, принимая осознанное решение, доучиваться дальше. Получать второе высшее или идти на хорошие курсы — уже за деньги, но понимая, что ты действительно будешь в этой сфере работать и тебе это нужно.

Татьяна, выпускница Одесского медицинского университета

Я поступила в медицинский абсолютно бесплатно, хотя никто не верил, что это возможно. Просто я хорошо сдала ВНО, по биологии и математике получила по 200 баллов, по украинскому — 198. В списке на поступление я оказалась одной из первых, и меня зачислили на бюджет.

Более того, я училась все годы бесплатно, ни копейки никому не заплатила за экзамены и зачеты, хотя мне тоже мало кто из знакомых верил, что это возможно. На самом деле преподаватели в подавляющем большинстве очень тепло относятся к тем студентам, которые искренне интересуются профессией. Кто хочется учиться — тот учится, и ему никто палок в колеса не ставит.

Хочу ли я сказать, что взяток не берут? Нет, конечно. Берут и дают, еще как. И часто высокие оценки и красивые дипломы получают те, кто вообще ничего не знает. Это печально, но факт. Но те, кто учит и не платит, получают те оценки, которые заслужили, не меньше! Никто специально оценок не занижает. Просто может быть обидно, что кто-то, кто знает хуже тебя, получает оценку выше, потому что он заплатил. Отсюда возникает миф про «завалили, потому что хотят деньги». Я убеждена, что это не так. Я всегда получала то, что заслуживала.

Поэтому на вопрос: «Можно ли в Украине получить медицинское образование студенту не из семьи врачей, без денег и блата?» — я с уверенностью могу сказать: «Да, можно. Я живой пример».

ГОВОРЯТ ЧИТАТЕЛИ

Екатерина, мать бакалавра ХПУ

Мой сын окончил Харьковский политехнический, специальность — технологии проектирования, подразумевается 3D-графика.

На самом деле он давно работает как 3D artist, но всему научился сам, в интернете. Никому не советую поступать в наш ХПУ на эту специальность, это нечто невразумительное на базе кафедры начертательной геометрии. Работают динозавры, новые программы преподаватели не особо знают. Если человек пришел туда не для корочки, а хочет, чтобы его научили 3D, — это безнадежно. Последние два курса сын туда почти не ходил и ничего не платил за экзамены — всем и так было понятно, что он знает лучше преподавателей. Смысла поступать на магистерскую программу он не увидел. Вместо этого пошел учиться 3D-скульптуре.

В процессе учебы он постоянно работал на фрилансе, $200-400 в месяц зарабатывал, а на последнем курсе устроился в офис на 15 тыс. грн. Параллельно прилично зарабатывает на фрилансе, рисует портфолио и рассылает резюме в крутые международные фирмы.

Валентина, мама старшекурсницы Львовской политехники

У меня нестандартный ребенок. В 2013 году у моей дочки было первое место на всеукраинской олимпиаде по экономике среди 11-классников и первое место на всеукраинском конкурсе-защите научных работ Малой академии наук в секции ІТ. И, само собой, очень высокие баллы по ВНО. Она могла бы поступить куда угодно, все знакомые удивлялись, почему она не едет учиться за границу.

Но мы выбрали Львовскую политехнику, и тому было две причины. Во-первых, для IT-специалиста важна хорошая математическая база, и это в наших вузах присутствует на высоком уровне. Технически-математическую основу можно и нужно получать здесь. Во-вторых, во Львове весьма развит IT-кластер, и университеты активно сотрудничают с компаниями. Уже на втором курсе дочка прошла конкурс и получила стипендию от известной IT-компании. По условиям предоставления этой стипендии она должна была два раза в месяц приходить в компанию и вместе с сотрудниками делать свой проект. С середины третьего курса она начала в этой компании работать вначале неполный день, а после бакалавриата — полный.

С 19 лет она живет отдельно и обеспечивает себя сама. Поэтому решение о своей дальнейшей учебе тоже принимала сама. Решила окончить магистратуру заочно в той же Политехнике, а необходимые практические навыки получать на рабочем месте.

Источник: korrespondent.net

