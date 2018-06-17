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Новости
Экономика и Финансы
17 июня 18, 09:17
Когда начнется и как будет проходить монетизация субсидий?
субсидия
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Министерство социальной политики сообщило, что процесс монетизации субсидий, старт которого запланирован с 1 января 2019 года, будет проходить в 3 этапа.

Монетизация субсидий, которая должна начаться с 1 января 2019 года, будет проведена в три этапа. Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики со ссылкой на министра Андрея Реву.

По словам министра, первый этап начнется с 1 января, второй - с 1 мая, а заключительный третий - с 1 октября 2019 года. При этом Рева отметил, что механизм проведения монетизации еще до конца не отработан.

"Сейчас идет процесс верификации получателей субсидий, ведь предыдущий раз люди декларировали свои доходы в 2015 году. Если обнаружено пятьдесят тысяч человек, среди которых есть владельцы домов с площадью более 200 квадратных метров и квартир более 120 квадратных метров, которые с нулевыми доходами покупали автомобили за 700 000 гривен и другие дорогостоящие вещи, то, наверное, проверка нужна. Ведь монетизация субсидий означает предоставление гражданам денег для оплаты коммунальных услуг, и поэтому нужно обеспечить адресность помощи, чтобы деньги получали именно те люди, которые действительно нуждаются в субсидии", - заявил министр.

В конце апреля 2018 года Кабмин принял решение о внесении изменений в программу предоставления субсидий за жилищно-коммунальные услуги. В правительстве заявили, что цель нововведений – предотвращение случаев злоупотреблений и назначения государственной помощи людям, скрывающим свои доходы.

Своим решением Кабмин ввел новые критерии для предоставления помощи от государства. В частности, если в собственности семьи есть автомобиль, которому менее 5 лет (кроме мопеда и авто, предоставленного органом соцзащиты), субсидию не будут назначать. Также необходимо указывать в декларациях доходы от аренды имущества, например, от сдачи в аренду квартиры.

С 1 мая 2018 года субсидия отменяется, если площадь квартиры превышает 120 кв. м, а дома – 200 кв. м, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

Безработным необходимо будет встать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, претендующим на субсидию, органы соцзащиты автоматом будут считать доход в три прожиточных минимума - 5286 грн.
telegraf.com.ua
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