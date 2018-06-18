В Украине начинаются проверки получателей субсидий

В Украине началась проверка доходов граждан, имеющих право на получение субсидии.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает UBR.

По словам главы Минсоцполитики, данная проверка обусловлена тем, что в предыдущий раз граждане декларировали свои доходы в 2015 году. Министр также рассказал, что более 50 тысяч человек указали нулевые доходы, однако впоследствии выяснилось, что они владеют домами с площадью более 200 квадратных метров и квартирами более 120 квадратных метров. Кроме того, граждане с нулевыми доходами умудрялись приобретать автомобили за 700 тысяч гривен.

Также в Минсоцполитики активно работают над тем, чтобы перейти на монетизацию субсидий уже с 1 января 2019 года. Новый порядок предоставления субсидий будет мотивировать граждан экономить энергоресурсы, так как чем больше гражданин сэкономит, тем больше денежной помощи сможет оставить себе.