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Новости
Экономика и Финансы
17 июня 18, 21:14
В Украине начинаются проверки получателей субсидий
субсидия
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Рева объяснил, что подобное решение обусловлено тем, что предыдущее декларирование доходов гражданами происходило в 2015.

В Украине началась проверка доходов граждан, имеющих право на получение субсидии.

Об этом заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает UBR.

По словам главы Минсоцполитики, данная проверка обусловлена тем, что в предыдущий раз граждане декларировали свои доходы в 2015 году. Министр также рассказал, что более 50 тысяч человек указали нулевые доходы, однако впоследствии выяснилось, что они владеют домами с площадью более 200 квадратных метров и квартирами более 120 квадратных метров. Кроме того, граждане с нулевыми доходами умудрялись приобретать автомобили за 700 тысяч гривен.

Также в Минсоцполитики активно работают над тем, чтобы перейти на монетизацию субсидий уже с 1 января 2019 года. Новый порядок предоставления субсидий будет мотивировать граждан экономить энергоресурсы, так как чем больше гражданин сэкономит, тем больше денежной помощи сможет оставить себе.
telegraf.com.ua
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